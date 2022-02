Yandex-Aktie: Den Falschen bestraft?

Wie alle russischen Aktien ist in den letzten Tagen auch die Yandex-Aktie vollkommen unter die Räder gekommen. Nachdem die Aktie des russischen Internet- und Cloud-Dienstleisters innerhalb einer Handelswoche rund 60 Prozent an Wert einbüßte, ist Yandex heute mit ca. 20 Prozent im Plus. Nur eine technische Gegenbewegung oder war der Kurssturz der letzten Tage nicht gerechtfertigt?

Indirekt von den Sanktionen betroffen

Beide Antworten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung