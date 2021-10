Yandex-Aktie: Erwirbt israelischen Elektroroller-Vermieter!

Überblick(NASDAQ:YNDX) hat den Elektroroller-Vermieter Wind übernommen und ergänzt damit seine Taxi- und Essenslieferdienste, wie Reuters berichtet. Die Übernahme umfasst die E-Scooter-Hardware von Wind, seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie seine Aktivitäten in Israel. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Wind, das rund 4.500 E-Scooter in 13 israelischen Städten betreibt, wird in Yango Wind umbenannt. Das Unternehmen wird unter der Marke ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!