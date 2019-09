YanAn Bicon Pharmaceutical Listed: Bitte nicht vergessen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie YanAn Bicon Pharmaceutical Listed, die im Segment "Diversifizierte Chemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.09.2019, 00:23 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 17.05 CNH.

Nach einem bewährten Schema haben wir YanAn Bicon Pharmaceutical Listed auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von YanAn Bicon Pharmaceutical Listed investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,52 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,15 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Sentiment und Buzz: YanAn Bicon Pharmaceutical Listed lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für YanAn Bicon Pharmaceutical Listed in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt YanAn Bicon Pharmaceutical Listed mit einer Rendite von -17,53 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -19,38 Prozent. Auch hier liegt YanAn Bicon Pharmaceutical Listed mit 1,85 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.