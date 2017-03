Yamana Gold: Das sieht nicht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

Lieber Leser,

die Yamana Gold-Aktie ist aktuell deutlich angeschlagen. Der Minenbetreiber hat bei den letzten Quartalsberichten leider enttäuscht und konnte daher von der Goldpreiserholung nicht im vollen Umfang profitieren. Die Aktie brach bis auf das letzte relevante Tief bei 2,40 US-Dollar je Aktie ein und erholt sich nur mäßig oberhalb dieses Preisniveaus.

Beide Wochendurchschnitte wieder über dem Kurs

Damit verlaufen beide langfristigen Wochendurchschnitte (100, 200) erneut oberhalb des aktuellen Kursniveaus und deuten die Fortsetzung der Abwärtsbewegung an. Noch kann die horizontale Unterstützungszone zwischen 2,20-2,60 US-Dollar je Aktie einigermaßen stützen, doch unterhalb 2,20 US-Dollar je Aktie wird es kritisch. Dann könnten sehr schnell die beiden Tiefs aus 2015 und 2016 angesteuert werden.

Kurse über 3,00 US-Dollar als erstes positives Signal

Um die Skepsis der Anleger einzudämmen, müsste die Aktie daher zumindest den 100-Wochendurchschnitt wieder überschreiten. Das wäre bei Kursen über 3,00 US-Dollar je Aktie der Fall. Erst dann wäre die Wahrscheinlichkeit aus der markttechnischen Perspektive höher, den 200-Wochendurchschnitt zu erreichen. Dieser verläuft derzeit bei 4,40 US-Dollar je Aktie, dürfte aber zum späteren Zeitpunkt etwas tiefer verlaufen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.