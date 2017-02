Yamana Gold: Überzeugendes EBITDA!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

Yamana Gold, eines der bekanntesten Unternehmen im Gold-Bergbau, hat vor kurzem seine Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht. Der Konzern erzielte einen Umsatz von 484,4 Mio. US-Dollar und kann bereinigte Gewinne von 0,01 Dollar pro Aktie vorweisen.

Im vierten Quartal verzeichnete Yamana Gold demnach ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 148,4 Mio. US-Dollar, was einer Steigerung von 9% gegenüber den Vorjahr (117,4 Mio. US-Dollar) entspricht.

Obwohl es nur eine von vielen Arten ist, um das Ergebnis eines Unternehmens zu bewerten, ist das EBITDA eine wertvolle Zahl zur Ermittlung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens. Denn das Verhältnis aus Nettoverschuldung des Unternehmens und und EBITDA in den vergangenen zwölf Monaten hat Relevanz. So nehmen Kreditgeber oft dieses Verhältnis als Grundlage für die Kreditvergabe. Für viele Investoren ist ein Faktor oberhalb von 4,0 ein deutliches Warnzeichen.

Infolge des EBITDA-Wachstums im vierten Quartal lag die Nettoverschuldung von Yamana Gold am Ende des Jahres 2016 bei 2,48, was einer Verbesserung gegenüber dem Geschäftsjahr 2015 mit 3,26 entspricht und zudem ein positiver Schritt in Richtung des langfristigen Ziels ist. Dieses hat der Konzernvorstand mit 1,5 definiert.

