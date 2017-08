Yamana Gold: Turnaround dank anziehendem Goldpreis?

Liebe Leser,

der Goldpreis hat in dieser Woche die wichtige Preiszone bei 1.300 US-Dollar überwinden können. Maßgeblich für die Unterstützung sind wie so oft geopolitische Risiken sowie ein überaus schwacher US-Dollar. Der US-Dollar Index hat im Zuge der beiden Reden der FED-Präsidentin Jennet Yellen sowie des EZB-Präsidenten Mario Draghi am vergangenen Freitag auf dem Jackson Hole Sysmposium erstmals seit 2014 unterhalb des 200-Wochendurchschnitts geschlossen. In dieser Woche setzt er seine Schwächephase weiter fort.

Minenwerte bekommen ihre Chance

Damit bekommen, neben dem Goldpreis, nun sicherlich auch Minenwerte eine Chance, ihren technischen Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Doch so einfach wird das nicht, besonders für Yamana Gold. Denn die Aktie von Yamana Gold gehört zu den Werten, die im Rahmen der großen Gold-Konsolidierung deutlich einbüßen mussten. Seit dem Hoch in 2016 verzeichnete die Aktie einen Wertverlust von 63 %.

Es wird nicht einfach

Markttechnisch notiert der Wert unterhalb der beiden Wochendurchschnitte, wobei der 100-Wochendurchschnitt in Kürze bei 3,0-3,50 US-Dollar je Aktie angesteuert werden könnte. Ein Überschreiten dieses Widerstandes könnte den Weg in Richtung langfristige Abwärtstrendlinie sowie 200-Wochendurchschnitt ebnen. Um diesen starken Widerstand zu überwinden, sollte die Aktie mindestens über 4,00 US-Dollar je Aktie notieren. Ab dem aktuellen Preisniveau wären es noch über 40 % an Wertgewinn, die die Aktie erzielen müsste. Ich sagte doch, so leicht wird es nicht. Wie ich zuletzt berichtet hatte, gibt es da einige Kandidaten, die sich markttechnisch bereits im Aufwärtstrend befinden, z.B. IAMGOLD.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.