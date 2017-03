Yamana Gold: Langsam wird’s echt gefährlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

unter mehreren Peers gehörte Yamana Gold zu jenen, die am wenigsten von einem höheren Goldpreis in 2016 profitierten. Der Jahresgeschäftsbericht enttäuschte leider die Erwartungen. Der Kurs brach in der Folge wieder ein und notiert nun sehr nahe einer technisch relevanten Preisunterstützungszone.

Diese umfasst einen Preisbereich zwischen 2,30-2,40 US-Dollar je Aktie. Diesen Preisbereich sollte die Aktie am besten nicht unterschreiten, denn dann wäre der zuvor in 2015-2016 ausgebildete technische Boden womöglich nicht mehr intakt und es könnte sehr schnell in Richtung der Tiefs im Preisbereich 1,30 US-Dollar je Aktie gehen.

Wie entwickelt sich der Goldpreis und das KGV

Der Goldpreis könnte sich zwar langfristig wieder nach oben bewegen. Aktuell ist ein starker Ausbruch jedoch nicht wahrscheinlich. Eine Seitwärtsphase im Goldpreis könnte auch die Yamana Gold Aktie weiter belasten. Das erwartete KGV der Aktie liegt entsprechend den Zahlen bei sehr hohen 55,25. Zum Vergleich: Das erwartete Median-KGV der Industrie liegt bei 13,87. Das EV/EBITDA als Vergleichskennzahl in kapitalintensiven Branchen liegt bei -65,18, der Industrie-Median bei 10,62.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.