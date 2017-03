Yamana Gold: Hier ist Vorsicht geboten!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte Yamana Gold die Gemüter der Anleger und Frank Holbaum hat sich das Unternehmen und seine Aktienkurse genauer angeschaut. Geht das Kalkül auf?

Aufwärtstrend? Immerhin musste Yamana Gold in den letzten Tagen keinen weiteren Verlust hinnehmen und der Kurs ging um mehr als 7 % nach oben. Hier ist also ein kurzfristiger Aufwärtstrend zu verzeichnen.

Die technische Sicht! Aus Sicht technischer Analysten ist die Aktie jedoch weiterhin im klaren Abwärtstrend und auch die Chartanalysten meinen, dass es noch ein weiter Weg in den grünen Bereich ist.

Deutliches Minus! In den letzten vier Wochen betrug das Minus 13 % und bezogen auf das letzte halbe Jahr ging es mit den Kursen sogar um mehr als 35 % bergab. Der mittel- und langfristige Abwärtstrend ist auch jetzt noch gültig.

Große Abstände! Mit 30 % bzw. gut 11 % sind die Abstände massiv und werden die Aktie wohl weiterhin im Abwärtstrend halten. Ausgehend von den aktuellen Kursen könnten Charttechniker dann etwa um 3,00 Euro einen deutlichen Widerstand erwarten, so ist auch von dieser Seite aus ein schneller Wechsel in den Aufwärtstrend eher nicht wahrscheinlich.

Die Aktie von Yamana Gold ist aktuell auch mittelfristig im roten Bereich anzusiedeln und wir halten Sie über mögliche Änderungen informiert.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.