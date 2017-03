Yamana Gold: Auf den Kontext kommt es an!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

im Gegensatz zu den anderen großen Goldminenbetreibern hat Yamana Gold bei den letzten Zahlen die Erwartungen enttäuscht. Im Vergleich zu manchen Peers hat das Unternehmen allerdings eine relativ geringe Verschuldung vorzuweisen, was bei Minenbetreibern sehr stark in Verruf gekommen ist. Die Verschuldungsquote von Yamana Gold liegt bei 39 %. Zum Vergleich: Die Verschuldungsquote von Barrick Gold liegt selbst nach dem starken Schuldenabbau in den letzten Jahren bei über 100 %.

Im Kontext der Profitabilität hohe Verschuldung

Jedoch sollte die Verschuldung einer weiteren Analyse unterzogen werden. Denn eine hohe Verschuldung muss nicht unbedingt schlimm sein, sofern die Schulden durch Profitabilität gedeckt werden können. Dieser Vergleich wird besonders in kapitalintensiven Branchen durchgeführt und zwar mit Hilfe der Kennzahl Net-Debt-To-EBITDA. Hier wird die Nettoverschuldung ins Verhältnis zum operativen Ergebnis gesetzt. Je niedriger die Kennzahl, desto besser.

Und genau hier sieht es für Yamana Gold gar nicht mehr so gut aus, sofern man das für 2017 erwartete EBITDA berücksichtigt. Trotz der geringeren Verschuldung übersteigt diese das erwartete EBITDA um das 2,5fache. Zum Vergleich: Barrick Gold`s Nettoverschuldung übersteigt das erwartete EBITDA um das 1,37fache und dabei ist die Verschuldungsquote um einiges höher.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.