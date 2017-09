Yamana-Gold-Aktie: Die erste Hürde ist genommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

Kommentar von Johannes Weber

Liebe Leser,

wie zuletzt berichtet stand die Yamana-Gold-Aktie unlängst vor dem Ausbruch über die 200-Tage-Linie. Im ersten Schritt prallte die Aktie von der Durchschnittslinie noch ab, ehe beim zweiten Anlauf der Sprung darüber gelang. Nachdem der Kurs nun schon den dritten Tag in Folge über dem gleitenden Durchschnitt (200) notiert, hat sich der Ausbruch bestätigt.

Charttechnische Bestandsanalyse: Nächstes Kursziel lautet 3,20 USD!

Der nächste Widerstand bei 3,20 USD dürfte nun eigentlich auch kein großes Problem mehr darstellen. Ob die Aktie diesen jedoch bereits im ersten Schritt überwinden kann, muss sich noch zeigen. Anschließend könnte die Aktie von Yamana Gold sogar in Richtung von 3,65 USD steigen.

Interessante Korrelation zum Goldpreis!

Obwohl der Goldpreis in den letzten 12 Monaten keine wesentliche Veränderung durchlaufen hat und damit unter dem Strich bei plus minus Null notiert, hat die Yamana-Gold-Aktie im selben Zeitraum deutlich an Wert verloren. Zuletzt konnte die Aktie zwar stärker als der Goldpreis zulegen, die deutlichen Schwankungen im Kursverlauf dürften aus Anleger-Sicht jedoch wohl nur etwas für starke Nerven sein.

