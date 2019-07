Yamana Gold Aktie: Widerstandszone in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

Auf die Bullen der Yamana Gold Aktie wartet jetzt eine härtere Widerstandszone, welche sich durch vorangegangene Hochpunkte bildet. Aus dieser Sicht heraus wird das Überwinden der Zone wahrscheinlich nicht einfach so vonstattengehen. Zudem befindet sich das Papier seit Ende Mai in einem Aufwärtsimpuls, welcher sein Ziel ebenfalls im Bereich der Widerstandszone hat. Aus den genannten Gründen nehme ich an, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung