Yamana Gold Aktie: Starke Vorstellung!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

Yamana Gold Aktie | ISIN:CA98462Y1007 | WKN:357818

Die Aktie des kanadischen Bergbauunternehmens liefert uns seit Juni eine wirklich starke Vorstellung. Das Wertpapier stieg in der Spitze um über 100 % an. Auf dem Chartbild ist zu sehen, dass kaum eine Pause eingelegt wurde. Da der Stochastik Oszillator bereits ein kurzfristiges Verkaufssignal ausgegeben hat, kann in Kürze auch der Rsi und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung