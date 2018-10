Yamana Gold-Aktie: Sollte man nun frühzeitig investieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

Yamana Gold konnte am Dienstag einen Aufschlag in Höhe von mehr als 3,4 % verzeichnen. Damit hat die Aktie den Weg nach oben eingeschlagen und könnte nun sogar in einem Zug fast 10 % ohne Hindernis gewinnen. Auch ein Zugewinn von mehr als 13 % ist rechnerisch schnell möglich. Im Einzelnen: Der Wert hat sich in einen charttechnischen Abwärtstrend begeben. Dabei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.