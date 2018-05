Yamana Gold Aktie: Profiteur vom Goldpreis!

Yamana Gold konnte am Dienstag etwas zulegen. Der Wert befindet sich nun wieder in einem charttechnisch sicheren Umfeld und könnte durchaus etwa 20 % gewinnen, meinen charttechnische Analysten. Konkret: Die Aktie ist bis Anfang März in einen charttechnischen Abwärtstrend übergegangen, der durchaus massiv war. Danach kam es zu einer Erholung mit einem Aufschlag von etwa 10 %, der sich nun fortsetzen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.