Yamana Gold-Aktie: Lohnt sich dieser Goldtitel?

Yamana Gold ist ein kanadisches Goldbergbauunternehmen, das in Brasilien, Chile, Argentinien, Mexiko und in Kanada tätig ist. Momentan gibt es sechs produzierende Minen. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einer Produktion von 940.000 Unzen Gold, 10 Mio. Unzen Silber und 120 Mio. Pfund Kupfer. Yamana Gold ist an der Toronto Stock Exchange, an der New York Stock Exchange und ...



