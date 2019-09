Yamana Gold Aktie: Kupfer, Silber und Gold!

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Sehen wir bei der Aktie von Yamana Gold gerade das Phänomen „sell on good news“, also bei guten Nachrichten Gewinne mitnehmen? Denn diesen Monat gab es ja eigentlich positive Neuigkeiten vom Unternehmen. Da war zum Beispiel die Mitteilung, dass es für die Jacobina Mine positive Explorationsergebnisse gab. Und am Montag dann gab es ein Update im Hinblick auf die Explorationsaktivitäten bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung