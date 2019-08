Yamana Gold-Aktie: Ist die Aktie noch immer ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

Angetrieben von der Hausse an den Goldmärkten ist die Aktie des kanadischen Bergbauunternehmens Yamana Gold in den letzten Wochen kräftig angestiegen. Seit Ende Mai hat sich ihr Wert mehr als verdoppelt, am 7. August wurde beim Stand von 3,33 Euro der höchste Kurs seit Februar 2017 erreicht. In den Tagen danach ist der Kurs wieder etwas zurückgekommen, wodurch auch eine überkaufte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung