Yamana Gold Aktie: Eine spannende Entwicklung!

Yamana Gold ist in den vergangenen Tagen wieder etwas schwächer geworden. Zumindest am Montag ging es deutlich nach unten, sodass die Aktie bei einem Rücksetzer von fast 4 % nun nur noch ein Wochenplus von wenigen Cent aufweisen kann. Der Wert ist dennoch in einem charttechnischen Aufwärtstrend und könnte in den kommenden Tagen nach Meinung der Experten insgesamt deutliche Signale setzen. ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.