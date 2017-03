Yahoo-Studie zeigt: Gute Laune fördert den Werbeerfolg

Weitere Suchergebnisse zu "Yahoo":

München (ots) - Advertiser, die mit ihrer Werbung auf gut gelaunteNutzer treffen, haben deutlich bessere Erfolgschancen - das belegtdie neueste Yahoo-Studie "Receptivity of Emotions". Deutsche klickendemnach 21 Prozent häufiger Native Videos an, wenn sie dabei positivgestimmt sind. Grund dafür: Emotionen beeinflussen maßgeblich dieAufnahmebereitschaft für unterschiedliche Werbeformen.Emotionen sind oft für die Handlungen von Menschen verantwortlich:Auch beim Erfolg von Werbung spielt die Stimmungslage der Deutscheneine tragende Rolle. Die neue Yahoo-Studie zeigt: Auch in den USA undGroßbritannien ist digitale Werbung durchschnittlich um 40 Prozenteffektiver, wenn sie die positive Stimmung eines Users widerspiegelt.Content Marketing und Native Video funktionieren am bestenBei positiver Stimmung bevorzugen deutsche Nutzer die WerbeformateContent Marketing und Native Videos. Die Klickrate steigt hierjeweils um 21 Prozent. Weniger erfolgreich trotz guter Stimmung wardabei Direct Marketing mit vier Prozent. Anders die Teilnehmer ausden USA, Großbritannien und Kanada: Fast die Hälfte der Briten sindbesonders empfänglich für Direct Marketing (47 Prozent), wenn sie demgegenüber gerade aufgeschlossen sind. Sowohl US-Amerikaner als auchKanadier neigen zu nahtlos eingebundenen Native Ads, wenn diese zurStimmung des Nutzers passen. Besonders Native Videos kommen dabei an:Die Klickrate für diese Werbeform liegt bei motivierten Menschen um30 Prozent höher als bei jenen mit weniger Motivation.