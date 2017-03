Yahoo-Pleite eröffnet neue Chancen (Teil 2)

Weitere Suchergebnisse zu "Yahoo":

der jüngste Erfolg ist die Dating- App Tinder. Was kurzfristig als echter Hype an Universitäten und Hochschulen gefeiert wurde, gerät schon jetzt immer mehr in Vergessenheit. Dem Konzern fehlt es an Innovationskraft, um solche Erfolge Jahr für Jahr neu zu begründen und zu bestätigen.

Die HolidayCheck Group macht es besser:

Anders als die InterActiveCorp hat sich die HolidayCheck Group auf ein einziges Thema spezialisiert und versucht dieses durch Produktverbesserungen und Firmen-Übernahmen weiter auszubauen.Dabei hat sich die Marke „Holiday-Check“ im deutschsprachigen Europa bereits zu einem Identifikations-Merkmal für Reise-Dienstleistungen im Internet gemausert:

Die Umsätze steigen, weitere Expansionen sind in Planung.

Die Themen der Zukunft

Doch diese Themen sind nicht die neuen Megatrends. Die Medien-Branche hat mehr zu bieten. Sie zählt zu den dynamischsten Branchen weltweit. Das zeigt auch der knallharte Strukturwandel. Selbst alte Traditions-Konzerne konnten mit der Schnelllebigkeit der Branche nicht mithalten. Das Parade-Beispiel ist die Graham Holdings, früher besser bekannt als The Washington Post Company. Das Traditions-Unternehmen hat die Digitalisierung verschlafen und ist heute ein Schatten seiner selbst.

Während viele Firmen noch immer mit der Digitalisierung zu kämpfen haben, zeichnen sich bereits jetzt neue Megatrends ab. Die nächsten Themen in der Medien-Branche erinnern fast an einen Science-Fiction-Film: Im Fokus stehen Virtual Reality, e-Mobilität und künstliche Intelligenz. Wer hier das Rennen machen wird, ist noch völlig unklar. Bislang hat Alphabet die Nase vorn.

