Yadea, weltweit führender Hersteller von Elektrorollern mit Exporten in 77 Länder, begeistert mit neuem G5 auf EICMA 2018 das Publikum

Peking (ots/PRNewswire) - Am 6. November hat der weltweit führendeE-Scooter-Bauer Yadea auf der weltgrößten internationalenMotorradmesse EICMA in Mailand seinen neuen Elektroroller G5 zurSchau gestellt. Der G5 ist ein leichter intelligenter E-Scooter derneuen Generation mit Lithium-Akku. Der hochwertige Roller ist mitmodernster Technologie ausgestattet und stand auf der Messe nebenneuen Modellen von Harley und Ducati im Rampenlicht.Yadea, ein Weltmarktführer bei Elektrorollern und Sponsor des 2018FIFA World Cup in Russland, ist mit mehreren gehobenen intelligentenE-Scootern mit Lithium-Ionen-Akkus auf dem Markt, die bereits einegroße Fangemeinde gewonnen haben. Die eigenentwickelten Technologienund Designs erfüllen ohne Einschränkung alle internationalanerkannten Standards. Yadea hat sich in die weltweitanspruchsvollsten Lieferketten eingeklinkt und legt großen Wertdarauf, dass bei seinem erstklassigen Produktsortiment anElektrorollern nur das Beste verbaut wird, was die Technologie vonheute zu bieten hat.Beim G5 hat sich Yadea für ein komplett neuartiges Designkonzeptentschieden, um optimale Leistung mit den neuesten Smart-Technologienzu kombinieren. Bei dem Modell kommen der hauseigeneHochleistungs-Elektromotor GTR3.0 sowie ein starker Lithium-Akku mitAkku-Management-System von Panasonic zum Einsatz. Die von Panasoniczertifizierte PACK-Technologie verhindert einen Leistungsabfall desAkkumoduls, verlängert die Nutzungsdauer und gewährleistet einestabile Ausgangsleistung. Der Akku kann 800 Mal geladen werden, bevorer ausgetauscht werden muss. Voll aufgeladen schafft der G5 bis zu120 km.Das hydraulische Dämpfungssystem findet sich auch beiOberklasse-Motorrädern internationaler Marken. WeitereLeistungsmerkmale sind ein qualitativ hochwertiger kaltgewalzterStahlrahmen, extrem geräuscharme Scheibenbremsen mitgegenüberliegenden Doppelpumpen-Kolben und - eine Weltneuheit beiYadea - die gleichen Notlaufreifen, die auch bei Autos montiertwerden.Die intelligente Hardware und Software sind ebenfallsrevolutionär-innovativ: Die 7-Zoll-LCD-Instrumententafel mit vollemFarbspektrum ist ein TFT-Modell mit einer Höhe von nur 14 mm. Für dasSmartphone gibt es eine intelligente App, mit der man denBetriebszustand des Fahrzeugs kontrollieren, die Fahrzeugdatennachlesen, Fehlersuche durchführen und das Fahrzeug orten kann. DerElektroroller bietet schlüssellosen Zugang mit Startknopf undverschiedene andere intelligente Steuerfunktionen.Yadea wurde als Chinas größter Hersteller von E-Scootern zur EICMAeingeladen. Auf dieser internationalen, marktorientierten Messe fürdas Fachpublikum sind die neuesten Fortschritte beiFahrzeugtechnologien, Materialien und Prozessen zu sehen. Zweiradfansaus aller Welt haben Gelegenheit, sich umfassend über Produkte ausChina zu informieren. Für China ist es eine Bühne, um sich alsführender Hersteller von Qualitätsprodukten zu präsentieren.Auf dem chinesischen Markt für Elektroroller ist Yadea einanerkannter Innovationsführer. Mit jedem neuen Produkt und jederneuen Technologie setzt der Hersteller neue Qualitätsstandards. Undder G5 ist hier keine Ausnahme, insbesondere mit seinemunverwechselbaren Design. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass dieserleichte intelligente E-Scooter der neuen Generation mitLithium-Ionen-Akku von epochaler Bedeutung sein und für dasE-Scooter-Segment des EF-Sektors neue Maßstäbe setzen wird.Yadea hat sich in China als führende E-Scooter-Marke etabliert.2018 verkauft das Unternehmen seine breite Modellpalette anElektrorollern in 77 Ländern, darunter die USA und Deutschland.Jährlich werden mehr als 4 Millionen Fahrzeuge abgesetzt, ein Anteilam Weltmarkt von 11,7 Prozent. Für die Zukunft plant Yadea eineZusammenarbeit mit weltweit führenden industriellen Designteams, umbei Produktdesign und Qualität ein neues Maß an Kreativitäteinzubringen. Parallel dazu sollen in New York und anderen Städtenrund um die Welt Flagship-Showrooms entstehen, um die Position aufglobalen Märkten zu stärken. Yadea hat sich in China bereits alsBranchenführer etabliert. Die Marke verschafft dem Sektor neueWachstumsperspektiven. Der E-Scooter-Hersteller wird die Messe dazunutzen, China als Hersteller von Qualitätsprodukten zu präsentierenund zu zeigen, was die Zukunft bringen wird.