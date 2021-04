München (ots/PRNewswire) - Die führende Marke für elektrische Zweiradfahrzeuge, Yadea Technology Group Co., Ltd. ("Yadea", 01585.HK), hat die "Era of Green" mit der globalen Veröffentlichung ihrer aufregenden Produktmatrix eingeläutet, die Elektromotorräder, Elektromopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Kick-Scooter umfasst. Die Ankündigung erfolgte während der globalen Pressekonferenz von Yadea unter dem Motto "Electrify Your Life" am 15. April, auf der das Unternehmen auch beleuchtete, wie Umweltbewusstsein und kohlenstoffarmes Reisen die persönliche Mobilität weltweit revolutionieren.Seit seiner Gründung ist Yadea seiner Vision eines neuen, grünen Reiselifestyles treu geblieben und hat Pionierarbeit im Bereich des urbanen Transports geleistet. Passend zum Konferenzthema "Electrify Your Life" präsentierte Yadea einem weltweiten Publikum eine Reihe seiner neuesten Produkte - insbesondere das neue E-Motorrad, das sich durch überlegene Leistung und ein unvergleichliches Fahrgefühl auszeichnet, sorgte für Aufsehen."Zweirädrige Elektrofahrzeuge sind einer der wichtigsten Entwicklungstrends, die das moderne Transportsystem vorantreiben. Sie bieten herausragende Vorteile, wenn es um Energieeffizienz und Umweltschutz geht, und die Pandemie hat die Popularität grüner, kohlenstoffarmer Reiselösungen nur noch beschleunigt. Als weltweit führende Marke für Zweirad-Elektrofahrzeuge hat Yadea die Kerntechnologien in unseren Zweirad-Elektrofahrzeugen perfektioniert, um internationale Sicherheits- und Qualitätsstandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Unsere neueste Produktpalette stellt der Welt eine führende Lösung für 'Electrify Your Life' vor und wird die Branche in eine neue 'Era of Green' führen", sagt Heidi Zang, Vice General Manager von Yadea.Das Fahren eines Elektrofahrzeugs bietet eine Vielzahl von Vorteilen, von erhöhter Energieeffizienz und geringeren Emissionen bis hin zu weniger Verkehrsstaus und mehr körperlicher Aktivität durch aktive Fortbewegung. Nach mehr als 20 Jahren seit der Gründung hat Yadea bis heute dazu beigetragen, den Kraftstoffverbrauch um 8,37 Millionen Tonnen zu senken und die CO2-Emissionen um 29,04 Millionen Tonnen zu reduzieren - das entspricht der Pflanzung von 29,04 Milliarden Bäumen.Während der Pressekonferenz kündigte Yadea die weltweite Markteinführung einer Reihe von branchenführenden Reiselösungen an, darunter auch die neue Serie von E-Motorrädern und E-Mopeds. Als heißeste Neuheit auf der Messe bietet das E-Motorrad von Yadea das ultimative Fahrerlebnis mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.Um Sicherheit und Qualität zu gewährleisten, ist das E-Motorrad mit branchenführender Technologie ausgestattet, wie z. B. einem Akkumanagementsystem der Spitzenklasse, das zum Schutz vor Überladung, Überentladung, Überstrom, hoher Temperatur und vielen anderen akkubezogenen Problemen entwickelt wurde. Das Fahrzeug von Yadea ist außerdem mit einer Vielzahl von intelligenten Funktionen ausgestattet, darunter ein vollintelligentes System, ein GPS, die automobilgerechte PKE-Funktion, die Remote-Fahrzeug-APP, die Störungs-Selbstprüfung, das OTA-Upgrade und mehr.Zusätzlich zu den E-Motorrädern und E-Mopeds wird Yadea eine Auswahl an Kick-Scootern und E-Bikes auf den Markt bringen. Die Kick-Scooter von Yadea haben ein schlichtes, stilvolles Äußeres und sind in verschiedenen Modellen erhältlich - so können die Nutzer ihre persönliche Mobilität in der Stadt genießen. Inzwischen wurde das E-Bike-Sortiment als Antwort auf die Bedürfnisse des modernen Stadtverkehrs entwickelt. Ausgestattet mit einem eigenen, unabhängig entwickelten Mittelmotor, machen die E-Bikes von Yadea das Fahren sicherer, intelligenter und noch angenehmer.Die globale Markteinführung von Yadea erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Hersteller beginnt, seine Bemühungen zur Ausweitung seiner globalen Präsenz zu verstärken, wozu auch eine Partnerschaft mit der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 und eine strategische Vereinbarung mit dem größten Automobilclub Europas gehören. Yadea hat sich dem Ziel verschrieben, ein überlegenes und komfortables Fahrerlebnis zu bieten, das Bequemlichkeit und Sicherheit bietet. Yadea wird die persönliche Mobilität von Millionen Menschen auf der ganzen Welt verändern und die Elektrifizierung in den modernen Lebensstil integrieren.Mit der allmählichen Entfaltung des globalen Konzepts von integrierter Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb taucht die Figur von Yadea in immer mehr Szenarien der Elektrifizierung des Verkehrs auf, egal ob auf dem Land oder in der Großstadt, oder in jeder Ecke der Welt, und spielt so seine Rolle beim Aufbau einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit. "Electrify Your Life" - das Leben grüner machen.Informationen zu YadeaYadea ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Zweirad-Elektrofahrzeugen wie Elektromotorrädern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern und Elektro-Kick-Scootern. Die Mission von Yadea ist es, seine Marktführerschaft zu nutzen, um eine Bewegung hin zu umweltfreundlicheren Reiselösungen zu inspirieren. 