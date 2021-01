Yadea erobert Märkte in der Schweiz und Lateinamerika mit mehreren brandneuen Flagshipstores

Wuxi, China (ots/PRNewswire) - Die Yadea Technology Group Co., Ltd ("Yadea", 01585.HK), der führende chinesische Hersteller von E-Rollern, hat Flagshipstores in der Schweiz sowie in mehreren lateinamerikanischen Ländern (Paraguay, Bolivien, Ecuador, Peru, El Salvador und Venezuela) eröffnet. Diese Neueröffnungen stellen einen weiteren Durchbruch im internationalen Elektrorollergeschäft von Yadea dar und treiben die globale Expansion des Unternehmens voran."Der erfolgreiche Eintritt von Yadea auf die Märkte in der Schweiz und in Lateinamerika ist ein wichtiger Meilenstein im Hinblick auf unsere globale Expansion", erklärte Heidi, Geschäftsführerin von Yadea Export & Import Co., Ltd. "Dank unserer technologischen Vorteile haben die Elektroroller von Yadea die weltweit höchsten Standards in Bezug auf Technik, Qualität und Sicherheit erfüllt und uns eine unglaubliche Wettbewerbsfähigkeit hinsichtlich der Geschwindigkeit und der Kosten bei der Produktentwicklung verschafft. Wir sind bestrebt, unsere Präsenz in Europa, Lateinamerika und dem Rest der Welt auszuweiten, um einen wachsenden Kundenstamm zu bedienen, der die erschwinglichen und umweltfreundlichen Transportmöglichkeiten sowie den exzellenten Kundenservice von Yadea benötigt."Yadea hat nicht nur eine vollständige globale Lieferkette aufgebaut, sondern auch Partnerschaften mit 16 weltweit führenden Lieferanten wie dem japanischen Unternehmen Panasonic, der deutschen Bayer AG und dem schwedischen Unternehmen Berger aufgebaut. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über sieben Produktionsstandorte in Vietnam und anderen Ländern und Regionen. Die Produkte werden in 88 Länder, darunter auch die USA und Deutschland, exportiert.Yadea verfügt über insgesamt 763 Patente (einschließlich 36 Erfindungen), leistet Pionierarbeit in der branchenführenden Graphenbatterietechnologie und verfügt über fortschrittliche Funktionen in den Stromversorgungssystemen, Energiesystemen, intelligenten Systemen und humanisierten Technologien. In Bezug auf die elektrischen Kernkomponenten von Elektrofahrzeugen hat Yadea unabhängig voneinander GTR-Breitbandmotoren, seitlich montierte Motoren, AAT-Motoren u.a. entwickelt und die Motortechnologie kontinuierlich verbessert und iteriert, um kontinuierliche Durchbrüche bei der Leistung und Energieeffizienz von Elektrofahrzeugen zu erzielen.Yadea nutzt seine Vorteile im Bereich der Forschung und Entwicklung und der Technologie, um auf lokale Gegebenheiten zugeschnittene Elektromobilitätslösungen für Europa und Länder auf der ganzen Welt zu entwickeln. Für die europäischen Kunden hat Yadea den High-End-C1S entwickelt, der mit drei Hauptmerkmalen ausgestattet ist. Dieses von KISKA entworfene Elektromoped im Retro-Stil, Gewinner des Red Dot Design Award 2020, verfügt über ein elegantes Design und moderne Formen - das Ergebnis einer dreijährigen Entwicklung. Es wird von einem intelligenten Managementsystem mit nächtlichem Sicherheitsschutz für die Batterie gestützt. Die intelligente schlüssellose Integrationslösung ermöglicht die automatische Erkennung mit einem intelligenten Chip, der nahtloses Entsperren ermöglicht, wenn der Eigentümer in der Nähe ist.Für weitere Informationen besuchen Sie:Facebook: YADEAIG/YADEA_globalTwitter: YADEA Informationen zu YadeaVor 20 Jahren hatte Yadea die Vision, die Natur unseres Planeten zu schützen und zu erhalten. Um das zu erreichen, will Yadea die Transportbranche durch eine neue Generation abgasfreier Fahrzeuge revolutionieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1395490/1.jpgPressekontakt:Wei Li+86-17372620313wei_l@yadea.com.cnOriginal-Content von: Yadea Group, übermittelt durch news aktuell