Yadea bringt mit seiner neuen Weihnachtskampagne in den sozialen Medien festliche Stimmung und Urlaubsstimmung zu den Fahrern

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



mehr >

München (ots/PRNewswire) -Während Haushalte rund um den Globus die Weihnachtszeit feiern, hat sich Yadea (01585:HK), die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, mit einem eigenen Kurzfilm zum Thema Weihnachten an den Feierlichkeiten beteiligt. Das skurrile Video, das am Weihnachtstag über die Social-Media-Kanäle von Yadea veröffentlicht wurde, überbringt Weihnachtsgrüße an das globale Yadea-Fahrernetz und bringt die Weihnachtsstimmung ins grüne Zeitalter.In dem weihnachtlichen Video ist der Weihnachtsmann zu sehen, wie er an Heiligabend durch die Straßen und Sehenswürdigkeiten von Paris zieht und Geschenke verteilt. Für den Weihnachtsmann ist es natürlich sehr wichtig, von den Kindern nicht bemerkt zu werden, insbesondere in Europa, wo die Städte versuchen, die Lärmbelästigung zu bekämpfen. Das gute alte Rentier hat ausgedient. Deshalb hat der Weihnachtsmann das Elektromotorrad Yadea C1S zu seinem Transportmittel für den Weihnachtsfilm erkoren, mit dem er an Heiligabend in den Straßen der französischen Hauptstadt schnell und unauffällig seine Geschäfte erledigen kann, ohne von einer einzigen Person bemerkt zu werden.Das sportliche und raffinierte C1S von Yadea ist ideal für alle, die es dem Weihnachtsmann gleichtun und durch die Stadt düsen wollen. Mit dem mit dem Red Dot Award ausgezeichneten KISKA-Design und einem großzügigen Stauraum von 25 Litern sieht der Yadea C1S auf der Straße gut aus und bietet ausreichend Platz für die Aufbewahrung von Geschenken oder anderen Gütern. Und während der Weihnachtsmann das graue Modell wählte, um auf den Straßen nicht entdeckt zu werden, ist das Elektromotorrad auch mit einer Beckers-Lackierung in Zuckerstangen-Rot, -Blau, -Weiß und -Schwarz erhältlich, so dass die Fahrer ihre Persönlichkeit auf der Straße zum Ausdruck bringen können.Milliarden von Geschenken in einer einzigen Nacht auszuliefern, ist eine gewaltige Aufgabe. Deshalb braucht der Weihnachtsmann die bestmögliche Leistung und Akkulaufzeit. Mit seinem GTR 3.0-Hochleistungsmotor verfügt das C1S über reichlich Leistung und ist dabei flüsterleise. Er verfügt über einen Panasonic 18650 Lithium-Akku mit erweiterbarer Dual-Akku-Unterstützung, so dass die Fahrer mit einer einzigen Ladung weiter fahren können. Egal, wie die Bedingungen sind, die Familien verlassen sich darauf, dass der Weihnachtsmann die Geschenke rechtzeitig bringt. Auch hier glänzt die Yadea C1S: wasserdicht nach IP57, eine Yadea Gene-Stirnlampe der Helligkeitsstufe C, die heller leuchtet als Rudolphs Nase, und eine hydraulische Stoßdämpfung auf Motorradniveau. Darüber hinaus ist die C1S so zuverlässig wie eine Flotte von Rentieren: Mit dem intelligenten Energiemanagementsystem von Yadea bietet die Batterie neun Sicherheitsstufen gegen Überstrom, Überladung, Kurzschluss und mehr.Seit seiner Veröffentlichung wurde der Weihnachtsfilm von Yadea von den Internetnutzern geteilt und hat dem C1S-Elektromotorrad neue Aufmerksamkeit verschafft. Zusätzlich teilte Yadea eine Reihe von festlichen Posts in den sozialen Medien, als die Feiertage näher rückten, einschließlich eines Instagram-Posts - eine Musikbox in Form eines Vinyl-Schallplattenspielers, der weihnachtliche Musik abspielt und die Follower dazu auffordert, ihre schönsten Weihnachtserinnerungen zu teilen.„Wir möchten allen Mitgliedern der Yadea-Gemeinschaft ein frohes Weihnachtsfest wünschen, ganz gleich, wo auf der Welt sie es feiern. Wir hoffen, dass Yadea Sie in eine Weihnachtszeit voller Freude und Glück begleiten kann, die genauso elektrisierend ist wie Ihr Weihnachten", so Aska Zeng, General Manager von Yadea.Informationen zu YadeaYadea ist ein weltweit führendes Unternehmen, das in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern tätig ist. Dazu gehören unter anderem Elektromotorräder, Elektromopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Kick-Scooter. Bis heute hat Yadea Produkte an 50 Millionen Nutzer in über 80 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 35.000 Einzelhändlern weltweit. Yadea hat es sich mit dem Motto „Electrify Your Life" zum Ziel gesetzt, den Menschen bei der Elektrifizierung des Alltags zu helfen und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.Für weitere Informationen besuchen Sie unsereOffizielle Website: https://www.yadea.com/Facebook: https://www.facebook.com/Yadea.Germany/Instagram: https://www.instagram.com/yadea.germany/Twitter: https://twitter.com/YadeaGermanyFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1716226/Yadea_Christmas.jpgPressekontakt:YADEA Medien Team,+86-510-88100267,media@yadea.comOriginal-Content von: Yadea Group, übermittelt durch news aktuell