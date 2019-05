YUM! Brands: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Weitere Suchergebnisse zu "Yum! Brands":

Der Kurs der Aktie YUM! Brands steht am 07.05.2019, 01:16 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 102,43 USD. Der Titel wird der Branche "Restaurants" zugerechnet.

YUM! Brands haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der YUM! Brands-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 92,8 USD mit dem aktuellen Kurs (102,72 USD), ergibt sich eine Abweichung von +10,69 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 100,47 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,24 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für YUM! Brands ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist YUM! Brands mit einem Wert von 27,2 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 51,64 , womit sich ein Abstand von 47 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,62 % ist YUM! Brands im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (2,84 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,22 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.