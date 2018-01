YUM! Brands: Letzte Chance zum Einsteigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Yum! Brands":

Liebe Leser,

kennen Sie Kenntucky Fried Chicken, Taco Bell oder Pizza Hut? Dann kennen Sie auch Yum! Brands. Die weltweit größte Unternehmensgruppe für Systemgastronomie verfügt über mehr als 42.500 Restaurants in 130 Ländern. Und das Geschäft läuft gut. Von knapp 40 Dollar in 2016 stieg der Wert auf über 82 Dollar in 2017. An dieser Stelle sehen wir aktuell eine Flaggenbildung, die einen baldigen Ausbruch nahelegt. Anleger, die noch dabei sein wollen, müssen sich jedoch sputen, um noch rechtzeitig das Ticket Richtung Norden zu lösen.

Zwei wichtige Kennmarken sind zu beachten

Wenn Sie in den Wert investiert sind oder in den nächsten Wochen ein Investment planen, dann beachten Sie bitte diese zwei wichtigen Kennmarken:

84,29 US Dollar. Der wichtigste zu überwindende Widerstand. Hier entscheidet sich, ob ein Ausbruch stattfindet. Wird dieser dynamisch mit einem Momentum über 100 erreicht, so ist dies als klares Kaufsignal zu werten. Es ist dann von weiteren Hochs bis 91,35 US Dollar auszugehen.

81,17 US Dollar. Scheitert der Ausbruch und erweist sich der Widerstand bei 84,29 US Dollar als zu mächtig, so sind Rücksetzer bis an die Marke von 81,17 US Dollar möglich. Allerdings sollte sich der Wert an dieser Stelle wieder fangen und einen neuen Versuch starten. Abgaben unter diese Marke würden den Trend brechen und das Bild wäre bärisch zu interpretieren.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.