YT Realty: Das sollte jetzt jeder wissen!

Per 29.03.2020, 01:00 Uhr wird für die Aktie YT Realty am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 2.17 HKD angezeigt.

Unsere Analysten haben YT Realty nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: YT Realty erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -11,56 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 3,08 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -14,64 Prozent im Branchenvergleich für YT Realty bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,08 Prozent im letzten Jahr. YT Realty lag 14,64 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von YT Realty für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält YT Realty für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist YT Realty insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. YT Realty weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,48 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("") von 4,4 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,92 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.