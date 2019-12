YPF: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

An der Heimatbörse New York notiert YPF per 25.12.2019, 18:14 Uhr bei 11.59 USD. YPF zählt zum Segment "Integriertes Öl und Gas".

Unser Analystenteam hat YPF auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der YPF wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 0 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Sell"-Titel. Das Kursziel für die Aktie der YPF liegt im Mittel wiederum bei 9,2 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 11,61 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -20,76 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der YPF insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die YPF-Aktie hat einen Wert von 9,21. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (25,09). YPF ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 25,09). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für YPF.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der YPF beläuft sich mittlerweile auf 12,76 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 11,61 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -9,01 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 9,6 USD. Somit ist die Aktie mit +20,94 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".