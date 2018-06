Die YOU Summer Stage 2018 wird präsentiert von RTL II, BRAVO und JAM FM (FOTO)

Berlin (ots) -Event mit imposantem Lineup: u.a. Bars & Melody, Johnny Orlando,Isac Elliot, Iggy Kelly, Lukas Rieger und Daniele Negroni -Preisverleihung: YOU Award und BRAVO OttoRTL II, BRAVO und JAM FM präsentieren gemeinsam mit dem YOU SummerFestival am Samstag, 23. und Sonntag, 24. Juni die angesagtestennationalen sowie internationalen Musik-Stars der Generation Z. Nebenden RTL II-Stars von "Berlin - Tag & Nacht" werden Musikgrößen wieBars and Melody (UK), Johnny Orlando (Kanada), Isac Elliot(Finnland), Iggi Kelly (Irland), Lukas Rieger (Deutschland) undDaniele Negroni (Deutschland) das Publikum begeistern. Zudem erhaltendie Besucher des Festivals die Möglichkeit, ihre Lieblingsstars beieinem Meet and Greet (Zusatzticket) zu treffen. Im Rahmen der beidenShows auf der YOU Summer Stage am Samstag und Sonntag wird der YOUAward in Kooperation mit RTL II an die erfolgreichsten Musiker undSocial-Media-Stars vergeben. Einen Zusammenschnitt der Shows gibt esjeweils im Anschluss auf dem RTL II-YouTube-Channel. Erstmalig wirdauf Europas größtem Jugendevent auch der BRAVO Otto verleihen: DieLochis gewinnen in der Kategorie "Social Media Stars" und Tim OliverSchultz in der Kategorie "TV & Kino". Seit 1957 wird die Auszeichnungdurch die Leser der Zeitschrift BRAVO an die beliebtesten Künstlerverliehen.Mit über 100 Influencern und Social Media Stars sowie 50.000Besuchern gilt das YOU Summer Festival als Europas größtesJugendevent. Hier dreht sich alles um die Themen Festival, Karriere,Lifestyle, Sport, Beauty und Fashion. Neben einem 1.000 qm großenAction Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen,können die Jugendlichen die coolsten Brands erleben, innovativeSportarten testen, die neuesten Trends entdecken und ihre beruflicheZukunft planen.Das sind die TicketsYoungsters haben die Wahl zwischen einem 1-Tagesticket und einem2-Tagesticket. Das 1-Tagesticket berechtigt zum einmaligen Eintrittan einem beliebigen Tag vom 22. bis 24. Juni 2018 und kostet online10 Euro (Tageskasse 16 Euro). Das volle Festival Feeling kommt mitdem 2-Tagesticket auf. Es berechtigt zum Eintritt an zwei Tagen undkostet online 15 Euro (Tageskasse 25 Euro). Mom & Dad können mit demElternticket für nur 6 Euro (Tageskasse 10 Euro) an einem beliebigenTag vor Ort sein und ihre Kids begleiten. Wer die Möglichkeit, seineLieblingsstars auf dem YOU Summer Festival persönlich zu treffen,nicht verpassen möchte, sichert sich ein Meet & Greet Ticket über denYOU-Onlineticketshop: www.you.de/Besucher/Tickets/. Ein Meet & GreetTicket mit einem Slot kostet 35 Euro, mit zwei Slots 50 Euro.Weitere wichtige InfosKinder unter sechs Jahren in Begleitung einesErziehungsberechtigten haben freien Eintritt und Youngsters ab 12Jahren dürfen sich ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten aufdem YOU Summer Festival 2018 aufhalten. Rabatt Flyer könnenausschließlich an den Tageskassen gegen ein Tagesticket eingelöstwerden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, aufwww.instagram.com/you.berlin und www.twitter.com/YOUberlin.Über das YOU Summer FestivalDas YOU Summer Festival findet vom 22. bis 24. Juni 2018 auf demBerliner Messegelände statt. In diesem Jahr erleben Youngsters aufEuropas größtem Jugendevent Festivalfeeling pur. Bereits zum 20. Malist es das Event für Creator, Influencer & Brands und gliedert sichin drei Bereiche: Festival, Karriere und Markenplattform fürLifestyle, Sport und Fashion. 