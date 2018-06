YOU Summer Stage 2018: Drei Tage satter Sound und Stars hautnah (FOTO)

Berlin (ots) -YOU Carpet mit den Stars am Wochenende täglich ab 11 Uhr - Ganzneu bestätigt: Hayden Summerall, Denis TJ und Lukas Rieger - weitereStars zum Anfassen: Johnny Orlando, Leoobalys, Leon Content &Rickfouu, Eule - RTL II, BRAVO und JAM FM exklusive Partner der YOUSummer Stage - Jugend musiziert Berlin rockt am Freitag Europasgrößtes Jugendevent: Preisträger der Wertung "Band (Rock und Pop)"Fans und Stars feiern sich und das YOU Summer Festival vom 22. bis24. Juni 2018 auf dem Berliner Messegelände: Zusammen mit RTL II,BRAVO und JAM FM präsentiert Europas größtes Jugendevent diebeliebtesten nationalen und internationalen Musik- und Online-Starsder Generation Z auf der YOU Summer Stage, der großen Outdoor-Bühneinmitten des Sommergartens. Den Start machen am Freitag, 22. Juni dieKünstler des Wettbewerbs "Jugend musiziert Berlin" mit Live-Musik.Der Wettbewerb gilt als das renommierteste MusikförderprojektDeutschlands. Gute Stimmung und das ultimative Festival Feelinggarantieren Stars wie Bars & Melody, Johnny Orlando, Isac Elliot,Iggi Kelly, Eule, Lukas Rieger und Daniele Negroni, wenn sie mitihren Fans, fettem Bass, coolen Sounds und originellen Performancesdas Festivalgelände rocken. Den absoluten Fanmoment erlebenYoungsters am YOU Carpet am Eingang in Halle 18. Am Samstag undSonntag, 23. und 24. Juni findet ab 11 Uhr das Schaulaufen der Starsund Sternchen des YOU Summer Festivals statt. Die Künstler stehenFans und Journalisten am YOU Carpet exklusiv für Fotos und Interviewszur Verfügung.Ebenfalls am Start sind das Traumpaar Lisa Marie Schiffner &Moritz Garth, Kelly Family-Jüngling Iggy Kelly, Mädchenschwarm MikeLeon, Rickfouu, Leon Content, Leoobalys und die bekannteste SchulbandDeutschlands TIL. In der Internet-Community wird gerade ein Themaheiß diskutiert: Sind Rickfouu & Leon Content wirklich zusammen? DieAntwort lautet: Ja und sie kommen erstmalig gemeinsam und alsoffizielles Paar auf Europas größtes Jugendevent. Leoobalys istBerlinerin, heißt eigentlich Leoni und ist musical.ly Star: Siebegeistert auf Ihrem musical.ly-Account mehr als 330.000 Fans mitLipSync, Lippensynchronisation, deutscher und amerikanischer Popsongsund wird gemeinsam mit der YOU Summer Festival Crowd den Sommer unddie Festivalsaison 2018 starten.Stars zum Anfassen mit dem Meet & Greet TicketWem der Carpet noch nicht reicht und wer seinen Stars noch näherals nah sein will, der bucht sich seinen Slot in der Meet & GreetArea: Besucher des Festivals haben die Möglichkeit, ihreLieblingsstars bei einem Meet & Greet (Zusatzticket) im Marshall-Hauspersönlich zu treffen. Mit diesem Ticket treffen Fans ihre Starshautnah und sichern sich pro Slot Meet & Greets mit mehrerenKünstlern. Dieses Ticket berechtigt nicht zum Eintritt zum YOU SummerFestival, sondern garantiert nur die Teilnahme am Meet & Greet. MehrInfos unter www.you.de/de/Besucher/Tickets/.Bei JAM FM ist jeden Tag Action & Party angesagt: DJ Cooper,bekannt aus dem JAM FM Rush Hour Remix, und die JAM Moderatoren umTobi Lee, sorgen auf der Bühne mit bester Unterhaltung und demultimativen Musik-Mix für super Stimmung auf der Bühne. Außerdem amStart ist die YOU Squad mit Annika Sofie, Joyatheresa, KekseTV,Justin Prince und Mone@Supergirl, die jeweils fünf Personen aus demPublikum für eine Challenge auswählen. Jedes Squad-Mitglied wird dannüber Kopfhörer einen Song hören. Die Challenge besteht darin, dasssie den Song perfekt mitsingen müssen, obwohl die Musik im Ohr solaut ist, dass sie ihren eigenen Gesang nicht mehr hören können. Diefünf Fans aus dem Publikum müssen dann erraten, welcher Song gesungenwird. Bei RTL II treffen Jugendliche die Stars von Berlin - Tag &Nacht hautnah - Selfies- und Fantalks inklusive. Mit ihrer erstenSingle "Stehaufmädchen" hat Berlin - Tag & Nacht- Star Eule einenechten "Mutmach-Song" veröffentlicht. Auf der YOU Summer Stage wirddie 28-Jährige am Samstag, 23. Juni von 12:30 bis 13 Uhr Songs ausihrem Debütalbum performen und für gute Stimmung, nicht nur bei ihrenFans, sorgen. Ein Pool kann auch ohne Wasser Spaß machen: Das beweistRTL II mit dem coolen RTL II-Bälle-Pool. Der Spaß wird als GIFfestgehalten und sorgt auch nach einem aufregendenFestival-Wochenende für lachende Gesichter.BRAVO & Pilot Pen lassen auf Europas größtem JugendeventYoungsters beim 25 Seconds-Game in kurzen Mal-Battles auf Tabletsgegeneinander antreten. Innerhalb von 25 Sekunden müssen dieTeilnehmer ein Motiv passend zu einer verrückten Aufgabe zeichnen -z.B. "Male eine Wurst mit Ohren". Damit alle etwas von dem Malspaßhaben, wird die Zeichenaktion auf einer großen Leinwand liveübertragen. Jeder, der mitgemacht hat, bekommt im Anschluss einenStift aus der Limited Edition (FriXion Ball und FriXion Clicker) undein BRAVO Extra geschenkt. Die Birthdaywall von Pilot bietet jedeMenge Platz, um kreative Grüße mit den Stiften der Limited Edition zuhinterlassen: Ganz egal ob gemalt oder geschrieben. Im Anschluss darfjeder Besucher in die Lostrommel greifen und mit etwas Glück eineMIKA-Stiftebox oder ein Goodie von BRAVO gewinnen.Jugend musiziert Berlin rockt Europas größtes Jugendevent amFreitagBereits im zweiten Jahr stellen sich auf dem YOU Summer Festivalam Freitag, 22. Juni, ab 11 Uhr Pop-Bands vor, die sich beimWettbewerb "Jugend musiziert Berlin" 2018 erfolgreich Preise in derKategorie "Band (Rock und Pop)" erspielt haben. Auf der YOU SummerStage im Sommergarten präsentieren sich die vier Gewinnerbands"Perfect Strangers", "Box of Candy", "The Showberries" und weitereNewcomer. Dr. Catrin Gocksch, Fachbereichsleiterin Kunst und Kulturim Bezirksamt Lichtenberg und Leiterin der AG Pop im LandesausschussJugend musiziert Berlin, meint: "Gemeinsam in einer Band Musik zumachen und dabei eigene erlebte Alltagsgeschichten in Töne undSound-Bilder zu verwandeln, macht Kindern und Jugendlichen einfachSpaß. Diese Kreativität und Spielfreude zu fördern, ist Anliegen desBandwettbewerbs bei Jugend musiziert. Eigene authentische Versionenvon bekannten Songs und tolle Eigenschöpfungen sind bereitsentstanden. Und das macht Lust auf mehr!"Fotos der "YOU Summer Stage"-Künstler stehen unter Angabe desjeweiligen Copyrights in druckfähiger Qualität unterwww.you.de/Presse/Pressefotos/ zum Download zur Verfügung.Deutschlands bekannteste Schulband rockt den YOU-FreitagAm Schulklassentag, Freitag 22. Juni um 13 Uhr rockt Deutschlandsbekannteste Schulband die YOU Summer Stage. Die Geschichte von TILbeginnt schon im Kindergarten und wer schon zwischen Morgenkreis undMittagsschlaf Bandproben veranstaltet, ist spätestens in der PubertätVollprofi. Die 18-Jährigen Dennis (Gesang, Gitarre), Jona (Drums) undEniz (Bass, Backings) haben sich nicht trendgesteuert für Elektrooder HipHop entschieden, sondern für den guten alten Rock'n'Roll oder"School Rock". Schon während der Schulzeit wollten die Jungs ausWenden live spielen und stellten ein erstes Konzert an ihrer Schuleauf die Beine. Ein riesiger Erfolg und es entwickelt sich einegeniale Idee: "TILmySchool". In Eigenregie gehen TIL jeden Tag inanderen Schulen auf Rockschultour. In ihren Tourtagebüchern könnenFans nachlesen, wie sich das Tourleben als Rockband gestaltet, wie essich anfühlt auf Konzerten zu performen und was sie auf ihrer Toursonst noch so erleben.Weitere InfosKinder unter sechs Jahren in Begleitung einesErziehungsberechtigten haben freien Eintritt und Youngsters ab 12Jahren dürfen sich ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten aufdem YOU Summer Festival 2018 aufhalten. Rabatt Flyer könnenausschließlich an den Tageskassen gegen ein Tagesticket eingelöstwerden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, aufwww.instagram.com/you.berlin und www.twitter.com/YOUberlin.Über das YOU Summer FestivalDas YOU Summer Festival findet vom 22. bis 24. Juni 2018 auf demBerliner Messegelände statt. In diesem Jahr erleben Youngsters aufEuropas größtem Jugendevent Festivalfeeling pur. Bereits zum 20. Malist es das Event für Creator, Influencer & Brands und gliedert sichin drei Bereiche: Festival, Karriere und Markenplattform fürLifestyle, Sport und Fashion. Teenies können neben einem 1.000 qmgroßen Action Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zumMitmachen, außerdem die coolsten Brands erleben, innovativeSportarten testen, die neuesten Trends entdecken und ihre Zukunftplanen. Veranstalter ist die Messe Berlin.Pressekontakt:YOU Summer Festival:Julia WegenerPR ManagerinT: (030) 3038-2269j.wegener@messe-berlin.dewww.you.de#yousummerfestival#you2018Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell