YOU Summer Festival vom 12. - 14. Juni 2020 (FOTO)

Berlin (ots) -Ticketverkauf YOU Summer Festival 2020 startet - Social Media Stars beimMeet&Greet treffen - Streetdance-Meisterschaft um drei Kategorien erweitertDas YOU Summer Festival startet zum Weihnachtsgeschäft den Ticketverkauf. Ab dem15. November 2019 sind die Eintrittskarten im Online-Shop für das Festival unterdem Motto "Dein Leben. Deine Welt. Dein Event. NEVER STOP BEING YOU" erhältlich.Die YOU verbindet vom 12. bis 14. Juni 2020 Festival-Feeling mit Lifestyle,Sport und Bildung. Hier treffen Jugendliche ihre Social Media Idole live,probieren die neuesten Trendsportarten aus und kommen als Nachwuchskräfte in denAustausch mit potenziellen Arbeitgebern. "Mit dem YOU-Ticket haben Eltern,Verwandte und Freunde das passende Weihnachtsgeschenk für Jugendliche", soDaniel Barkowski, Projektleiter der YOU. "Die YOU bietet neben Lifestyle, Sportund Musik vor allem auch eine Plattform für gesellschaftliche Themen wieNachhaltigkeit, politische Bildung und Umgang mit Mobbing im Netz", erklärtBarkowski weiter.TubeTour meets YOU und YOU Squad machen Social Media Stars nahbarDie Jugendlichen erwartet mit der TubeTour und der YOU Squad die geballteTopriege an Social Media Stars. Die TubeTour meets YOU findet erstmalig an zweiTagen statt. Am 13. und 14. Juni 2020 werden rund 80 Influencer auf dem YOUSummer Festival erwartet. Bereits bestätigt sind Rickfouu, Romysbasics undSchmante. Das separate Meet&Greet Ticket bietet die Möglichkeit denLieblingsinfluencern ganz nah zu sein.Die YOU Squad ist ein Team aus jährlich wechselnden Influencern. Die neue YOUSquad bilden Melina Celine, Dalia, Lukas White und Tom Twers. BesonderesHighlight ist auch hier das Meet&Greet mit den Social Media Stars. Fans könnenmit ihren Idolen ebenfalls im Rahmen der TubeTour meets YOU am 13. und 14. Juni2020 auf dem Festival in Kontakt kommen, sich Autogramme geben lassen und jedeMenge Selfies schießen.Berliner Streetdance-Meisterschaft um drei Kategorien erweitert Streetdance istmehr als ein urbaner Tanzstil und Hip Hop mehr als eine Musikrichtung. DieBerliner Streetdance-Meisterschaft (BSM) kombiniert beides und bietet einePlattform für interkulturellen Austausch sowie tänzerische Auseinandersetzungauf, wie auch hinter der Bühne. Zur YOU 2020 gibt es zu den drei bereitsbestehenden drei neue Kategorien: Hip-Hopper über 30 Jahre,generationsübergreifende Gruppen sowie Menschen mit und ohne Behinderung. DasMotto der BSM "Zeig was du kannst, egal wo du herkommst!" ist nun mehr denn jegelebtes Programm. Das Tagesticket für das YOU Summer Festival berechtigt zumBesuch der Berliner Streetdance-Meisterschaft.Ticketoptionen1-Tagesticket 15,00 EUR (Onlineshop 10,00 EUR)2-Tagesticket 20,00 EUR (Onlineshop 15,00 EUR)BFF-Ticket 20,00 EUR (Onlineshop 15,00 EUR)Elternticket 12,00 EUR (Onlineshop 8,00 EUR)TubeTour meets YOU 25,00 EUR (Onlineshop 20,00 EUR)(Meet&Greet 1-Tages-Ticket)TubeTour meets YOU 40,00 EUR (Onlineshop 35,00 EUR)(Meet&Greet 2-Tages-Ticket)TubeTour meets YOU BFF-Ticket 40,00 EUR (Onlineshop 35,00 EUR)(Meet&Greet 1-Tages-Ticket)TubeTour meets YOU BFF-Ticket 70,00 EUR (Onlineshop 60,00 EUR)(Meet&Greet 2-Tages-Ticket)Schulklassen-Ticket 40,00 EUR (Onlineshop 40,00 EUR)(12. Juni 2020)Weitere Ticketoptionen unter www.you.de/Besucher/Tickets/Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, auf Instagram und Twitter.Weitere wichtige InformationenKinder unter sechs Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten habenfreien Eintritt und Youngsters ab 12 Jahren dürfen sich ohne Begleitung einesErziehungsberechtigten auf dem YOU Summer Festival aufhalten.Über das YOU Summer FestivalVom 12. bis 14. Juni 2020 verbindet das YOU Summer Festival in Berlin zum 22.Mal Festival-Feeling mit Lifestyle, Sport und Bildung. Unter dem Motto "DeinLeben. Deine Welt. Dein Event. NEVER STOP BEING YOU" treffen Jugendliche hierihre Social Media Idole live, probieren die neuesten Trendsportarten aus undkommen als Nachwuchskräfte in den Austausch mit potenziellen Arbeitgebern. DieJugendlichen erwartet mit der YOU Squad und der TubeTour die geballte Topriegean Social Media Stars live vor Ort. Neben all den Lifestyle, Beauty, Musik undSport Bereichen, hat das YOU Summer Festival auch sozial-gesellschaftlicheThemenschwerpunkte, die zusammen mit verschiedenen Ausstellern umgesetzt werden.Veranstalter ist die Messe Berlin.Pressekontakt:Messe BerlinChristina ThomasJunior PR ManagerinT: +49 30 38 2342christina.thomas@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell