YOU Summer Festival eröffnet mit actionreicher Show (FOTO)

Berlin (ots) -Ribbon-Cutting mal anders - Das YOU Summer Festival eröffnet mitgroßem Spektakel. Besucher können sich auf ein Wochenende vollerSpaß, Sport und Stars freuen.Am Freitag, 24. Mai 2019 startet das YOU Summer Festival mit eineraußergewöhnlichen Eröffnung. Um 8.45 Uhr beginnt die Eröffnungsaktionam Eingang Nord des Berliner Messegeländes mit einer bunten Show:spektakuläre Abseilübung der GSG 9 der Bundespolizei, sportlicheStunts von Parcourläufern, mit den Maskottchen Herthinho und Bullysowie jeder Menge Musik.YOU Summer Festival: Ein must-attend EventEuropas größter Jugendevent wartet in diesem Jahr wieder mitabsoluten Highlights auf. Hier treffen Jugendliche ihre Social MediaIdole live, probieren die neusten Trendsportarten aus und kommen alsNachwuchskräfte in den Austausch mit potenziellen Arbeitgebern. Nebenall den Lifestyle, Beauty, Musik und Sport Bereichen, hat das YOUSummer Festival auch sozial-gesellschaftliche Themenschwerpunkte, diezusammen mit verschiedenen Ausstellern umgesetzt werden. In diesemJahr stehen der Umgang mit Mobbing an Schulen, der interkulturelleAustausch und die gesundheitliche Aufklärung von Jugendlichen klar imFokus der Bereiche Future's Space sowie in der Teacher's Lounge. DieOrtsgruppe Berlin der Bewegung Fridays for Future wird alsMitaussteller interaktiv über die Herausforderungen aufgrund desKlimawandels informieren."In diesem Jahr freue ich mich über zwei Dinge ganz besonders",sagt Daniel Barkowski, Projektleiter des YOU Summer Festivals. "ZumEinen freue ich mich, dass Sandra Scheeres, Senatorin für Bildung,Jugend und Familie, wieder die Schirmherrschaft für das YOU SummerFestival übernommen hat. Zum anderen erwartet die Besucher diegeballte Topriege an Social Media Stars mit der TubeTour meets YOUund der YOU Squad. Dadurch alleine generieren wir auf dem Festivaleine Reichweite von rund 40 Millionen", so Barkowski weiter.Das Festival bietet den Besuchern ein fantastisches Extra, um ihreSocial Media Idole endlich mal persönlich zu treffen, Autogramme zuholen und den Moment mit einem Selfie für die Ewigkeit festzuhalten.Verschiedene Meet&Greet Optionen ermöglichen den besonderenFan-Moment mit den Musikern der Summer Stage, den YOU Creatorn undder YOU Squad am Samstag sowie Sonntag. Über ein Sonderticket könnenzusätzlich die Stars der TubeTour am Samstag getroffen werden.YOU Summer StageDas YOU Summer Festival bringt hochkarätige Künstler auf die Bühneund versetzt Jugendliche in Festival-Stimmung. Das Bühnenprogramm istvielseitig und reicht von renommierten Musikförderprojekten wieVokalhelden und Jugend musiziert bis hin zu Rap, RnB, Pop, Rock undSinger-Songwriter. Anmoderiert werden Eunique, Lotte, Jannik Brunke,ApoRed, Leon Machère, Enyadres und viele andere durch Savannah Brandt(bigFM) sowie den JAM FM Moderatoren. Die Bühne zum Beben bringenauch die lustigen und verrücken Showeinlagen von KISS FM, bigFM undJAM FM. BigFM holt die Beatbox-Legende Eklips sowie Dj Antar auf dieStage. Von JAM FM sind auf der Bühne Tobi Lee, Dennis, Gloria, Danund DJ Cooper. Darüber hinaus können sich die jungen Besucher auf den"TubeTour meets YOU" Showcase freuen. Matteo Markus Bok, Kirkity,Luca Noél, Damiano Maiolini und Daniele Negroni begeistern auf derBühne zusammen mit weiteren Social Media Stars ihre Fans.YOU Schulklassentag: Die Alternative zum FrontalunterrichtFreitag dreht sich auf der YOU alles um Bildung. DerSchulklassentag steht unter dem Motto: Interaktive Wissensvermittlungstatt Frontalunterricht. Interessierten Schulklassen stehen 26Themenschwerpunkte aus den YOU Summer Festival Bereichen Future'sSpace, Sports Corner, Action Pool, Studio DIY, Dance Hall, LifestyleDistrict und Beauty Bar zur Auswahl. Hier wird Wissen nicht frontal,sondern interaktiv vermittelt und ist ausgerichtet an denLebenswelten junger Leute.Teacher's Lounge - Das andere LehrerzimmerDie Teacher's Lounge ist das etwas andere Lehrerzimmer im Palaisdirekt am Eingang des YOU Summer Festivals. Über 50 Aussteller stehenin diesem Bereich mit nützlichen Informationen rund um die ThemenUnterricht, Schule und Bildung bereit.Sport, Spaß und FairplayDas YOU Summer Festival garantiert Action zum Mitmachen auf demIn- und Outdoor Gelände der Sports Corner. Aussteller präsentierenhier die angesagtesten Trend-, Action- und Denksportarten sowieklassischen und außergewöhnlichen Vereinssport. Für Sportfans giltauf der YOU wieder Anfassen, Ausprobieren und Mitmachen. BesondereAttraktionen in diesem Jahr sind der Trampolin Bounce-Parkour, diemächtige Kletterwand und der riesige Action-Pool. Mit dabei BerlinsTop-Vereine Hertha BSC, ALBA Berlin und Eisbären Berlin sowie unteranderem SPRUNG.RAUM TRAMPOLINPARK, Parkour Kleinmachnow e.V.,Aquaglide, Hood Training®, Fun4u, Lasergame Deutschland undFootvolley Germany.Berliner Streetdance-Meisterschaft & Berlin Hip Pop BattleDie Streetdance-Meisterschaft ist nicht nur ein Highlight für diekonkurrierenden Tänzerinnen und Tänzer, sondern vor allem für dievielen Zuschauer, die sich von der faszinierenden Show mitreißenlassen. 150 Gruppen mit rund 1.400 Tänzern aus dem In- und Auslandstellen am Samstag und Sonntag ihr Können unter Beweis. Hip Hop istaus der Jugendkultur seit Mitte der 1990er Jahren nicht mehrwegzudenken. Tanzen schafft echte interkulturelle Begegnungen, diegerade heute wichtiger denn je sind. "Hier gibt es keine Ausgrenzung:Weder Hautfarbe, Herkunft oder sozialer Status sind maßgebend.Respekt wird ausschließlich durch Leistung geerntet", so AsgharPourkashani, Eventmanager des BSM.Style up your lifeDer Lifestyle District des YOU Summer Festivals ist auf dieInteressen von Jugendlichen ausgerichtet und zeigt was Jugendlichesehen wollen. Aktuelle Trends, Lifestyle-Neuheiten und exklusiveFan-Artikel stellen die Aussteller für die jungen Besucher bereit.Der Bereich kombiniert aufregendes Entertainment und trendigeFreizeitgestaltung. Hier eine Auswahl der Brands und Highlights imLifestyle District: Instagram, Yentelier, Shirttube, BRAVO, PilotPen, Schneider, FUJIFILM, Battle of Schools, Bijou Brigitte,Dermalogica und Kodak, odernichtoderdoch sowie Ben & Jerry's undDole.Das Wichtigste in Kürze:ÖffnungszeitenFreitag, 24. Mai 2019, 9:00 bis 15:00 UhrSamstag, 25. Mai 2019, 10:00 bis 18:00 UhrSonntag, 26. Mai 2019, 10:00 bis 18:00 UhrOrtMesse Berlin - Eingang NordMasurenallee14055 BerlinMehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, auf Instagramund Twitter.Über das YOU Summer FestivalVom 24. bis 26. Mai 2019 verbindet die YOU in Berlin zum 21. MalFestival-Feeling mit Lifestyle, Sport und Bildung. Hier treffenJugendliche ihre Social Media Idole live, probieren die neustenTrendsportarten aus und kommen als Nachwuchskräfte in den Austauschmit potenziellen Arbeitgebern. Erstmalig in diesem Jahr erwartet dieJugendlichen mit der YOU Squad und der TubeTour die geballte Topriegean Social Media Stars. Neben all den Lifestyle, Beauty, Musik undSport Bereichen, hat das YOU Summer Festival auchsozial-gesellschaftliche Themenschwerpunkte, die zusammen mitverschiedenen Ausstellern umgesetzt werden. 