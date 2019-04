YOU Summer Festival: Zukunft planen mal ganz anders (FOTO)

Berlin (ots) -Ein tolles Wochenende auf dem YOU Summer Festival verbringen unddabei die Traumkarriere planen. Mehr als 50 Aussteller zeigen hierden jungen Besuchern ihre Karriereoptionen auf.Wem der ganze Trubel um Lifestyle, Sport und Musik zu viel wird,kann sich im Future's Space der Zukunftsplanung widmen. Arbeitgeber,Universitäten und Vereine aus ganz Deutschland stehen bereit undbeantworten gern die Fragen der jungen Besucher. Jugendliche könnenhier aktiv in Ausbildungsberufe reinschnuppern, von der direktenBeratung profitieren, verschiedene Studienoptionen kennenlernen oderdas passende Projekt für ihr soziales Engagement finden."Der Future's Space ist auf dem YOU Summer Festival auch immer derOrt, wo sozial-gesellschaftliche Themenschwerpunkte gesetzt werden.",erläutert Daniel Barkowski, Projektleiter der YOU. Engagiert erklärter weiter: "In diesem Jahr stehen der Umgang mit Mobbing an Schulen,der interkulturelle Austausch und die gesundheitliche Aufklärung vonJugendlichen klar im Fokus."Zukunft wird auf der YOU gemachtAuf dem YOU Summer Festival kommen Teenager ganz zwanglos undinteraktiv in den Austausch mit potentiellen Arbeitgebern,Universitäten und NGOs. Dieses Format gibt den jungen Besuchern dieMöglichkeit sich mit Spaß und Neugier über ihre beruflichen Optionenzu informieren. Hier ein Auszug der Aussteller vor Ort. DieHochschulen des Landes Sachsen-Anhalt setzen auf die Entwicklungstarker Persönlichkeiten während des Studiums. Jugendliche, die aufder Suche nach dem passenden Studium sind und "wirklichweiterkommen"wollen, sind an diesem Stand genau richtig.Captrain Deutschland GmbH stellt die verschiedenenAusbildungsberufe aus der Welt der Logistik und Eisenbahnen vor.Azubis aus unterschiedlichen Bereichen sind vor Ort und gebenEinblicke in ihren Alltag sowie Tipps für das Bewerbungsverfahren.Jugendliche können Schutzausrüstungen anprobieren und in der Fotoboxden Moment für die Ewigkeit festhalten.Für Jugendliche, die gern das Weite suchen und bereit sind ihreKomfortzone zu verlassen, ist der Stand der DeutschenUNESCO-Kommission genau die richtige Wahl. Hier gibt es Informationenzum internationalen Freiwilligendienst von kulturweit.FSJ-Interessierte erfahren hier von den Alumni aus erster Hand mehrüber kulturweit.Spritzen ohne Nadeln, smarte Feuerwehr-Ausrüstung oder flexibleIndustrieroboter: Das sind nur drei der knapp 80 Exponate, dieJugendliche im InnoTruck des Bundesministeriums für Bildung undForschung anfassen und ausprobieren können. Im doppelstöckigen Truckwird erlebt, wie Zukunft aussehen könnte und welche Innovationen esschon heute gibt. Mit Virtual Reality geht es auf einen Flug durchdie menschliche Zelle oder zum Highscore-Knacken an das virtuelleFließband."Alkohol? Kenn dein Limit." heißt es an dem Stand derBundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Hier gibt es für dieJugendlichen den Selbstcheck am Drunk Buster, Gewinnspiele amGlücksrad, eine Selfie Fotobox und Shisha. Ziel ist es jungenMenschen ihr Limit aufzuzeigen und ein Bewusstsein fürverantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu schaffen.Am Stand von JUUUPORT e.V. lernen Jugendliche wie sie sich sicherim Netz bewegen. Scouts stellen ihre Online-Beratung beiCybermobbing, Sexting & Co. vor und helfen bei einer Aktion desProjektes WERTE LEBEN-ONLINE beim stressigen Umgang mit WhatsApp.Beim 'XXL Online meets Offline Memory' werden die jungen Besucherselbst aktiv und können tolle Preise gewinnen.Date mit deiner Gesundheit bei "ENTSCHIEDEN. Gegen Krebs": VieleJugendliche kennen die Probleme, die von HPV ausgehen nicht. Am Standerfahren Teenager alles rund um das Thema Humane Papillomviren (HPV).Dazu gibt es eine Fotobox-Aktion, ein super cooles Quiz mit tollenGewinnen und jede Menge Popcorn.Alle 15 Minuten erhält ein Mensch inDeutschland die Diagnose Blutkrebs. Viele Patienten sind Kinder undJugendliche. Ihre einzige Chance auf Heilung ist oft eineStammzellspende. Am Virtual Reality Truck der DKMS können jungeBesucher erleben, was bei Blutkrebs im Körper passiert und sich alsStammzellspender registrieren lassen.Der LSVD - Lesben- und Schwulenverband in Deutschland e. V. ist indiesem Jahr wieder zusammen mit ProFamilia und dem Frageglücksrad aufder YOU. Am Stand werden Fragen rund um sexuelle und geschlechtlicheVielfalt sowie die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen,Intergeschlechtlichen- und Trans*Personen beantwortet. Ebenso wartenspannende und bunte Give Aways auf die Jugendlichen.Eine Liste aller Aussteller und Brands des YOU Summer Festivals2019 ist online hier verfügbar.Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, auf Instagramund Twitter.Über das YOU Summer FestivalVom 24. bis 26. Mai 2019 verbindet die YOU in Berlin zum 21. MalFestival-Feeling mit Lifestyle, Sport und Bildung. Hier treffenJugendliche ihre Social Media Idole live, probieren die neustenTrendsportarten aus und kommen als Nachwuchskräfte in den Austauschmit potenziellen Arbeitgebern. Erstmalig in diesem Jahr erwartet dieJugendlichen mit der YOU Squad und der TubeTour die geballte Topriegean Social Media Stars. Neben all den Lifestyle, Beauty, Musik undSport Bereichen, hat das YOU Summer Festival auchsozial-gesellschaftliche Themenschwerpunkte, die zusammen mitverschiedenen Ausstellern umgesetzt werden. Veranstalter ist dieMesse Berlin.Pressekontakt:Christina ThomasJunior PR ManagerT: (030) 3038-2342christina.thomas@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell