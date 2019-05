YOU Summer Festival: Sport, Spaß und Fairplay (FOTO)

Berlin (ots) -YOU Summer Festival garantiert Action zum Mitmachen auf In- undOutdoor Gelände. Mit dabei Berlins Top-Vereine Hertha BSC, ALBABerlin und Eisbären Berlin.Die Sports Corner des YOU Summer Festivals steht unter dem Motto:Sport, Spaß und Fairplay. Rund 20 Aussteller präsentieren vom 24. bis26. Mai 2019 im In- und Outdoor Bereich die angesagtesten Trend-,Action- und Denksportarten sowie klassischen und außergewöhnlichenVereinssport. Für Sportfans gilt auf der YOU wieder Anfassen,Ausprobieren und Mitmachen. Besondere Attraktionen in diesem Jahrsind der Trampolin Bounce-Parkour, die mächtige Kletterwand und derriesige Action-Pool.Mit Spaß am Sport auf der YOUDas YOU Summer Festival zeigt mit der Sports Corner dieVielfältigkeit von Sport und bindet interessierte Jugendliche aktivein. "Wir zeigen Jugendlichen die neusten Sportarten, um die Kidswieder für aktive Hobbies zu begeistern", unterstreicht DanielBarkowski, Projektleiter des YOU Summer Festivals. "Sport ist vielmehr als nur überschüssige Energie abzubauen. Durch Sport wirdFairness, Toleranz und gegenseitiger Respekt gelebt", Barkowskiweiter. Die Besucher können sich unter anderem auf folgendeAussteller freuen:SPRUNG.RAUM TRAMPOLINPARK präsentiert auf dem YOU Summer Festivaldas erste Mal einen Trampolin Bounce Parkour! Wie bei der Show "TheBig Bounce" können Jugendliche sich hier ausprobieren. Die Trainervon SPRUNG.RAUM und den Parkourläufern von Parkour Kleinmachnow e.V.zeigen gemeinsam mit verschiedenen Influencern die neusten Tricks.Aquaglide sorgt für Action im riesigen Eventpool. In Anlehnung anTakeshi's Castle wagen sich die jugendlichen Kandidaten in einHindernislauf, der dafür gemacht wurde, möglichst spektakulär undwitzig zu scheitern.Ob Stuntscooter, Skateboards, Longboards, City Scooter fürErwachsene oder BMX, Fun4u haben den ganzen Fun am Stand verfügbar.Präsentiert wird der weltweit erste Freestyle Elektro Scooter.Darüber hinaus gibt es ein Glücksrad, mit dem tolle Sachpreisegewonnen werden können.Auf über 500 Quadratmetern verbindet Lasergame Deutschlandsportliche Herausforderungen mit taktischem Anspruch. BesonderesHighlight: Einmal pro Stunde spielen zwei Besucher gegen einenProfispieler. Den Siegern winkt ein tolles Paket aus Shirt, Basecap,Schlüsselband und Gymbag. Vor einer großen Fotowand kann der Triumphfür die Ewigkeit festgehalten werden.Hertha BSC und 98.8 Kiss FM präsentieren sich mit einemgemeinsamen Stand. Jugendliche haben die Möglichkeit sich mit einemder FIFA-Profis zu messen. Dabei wird Berlins beste Gamerin gesucht,welche eine Teilnahme am Bootcamp der eSports-Akademie gewinnt.Während die Freestylerin Aylin Yaren in den drei Tagen für noch mehrFrauenpower sorgen wird, können sich Jugendliche auf dem Soccercourtund am Fußballdarts gegeneinander auspowern.Die Eisbären Berlin freuen sich mit neuen und bekannten Gesichternauf dem YOU Summer Festival vor Ort zu sein. Gewinnspiele mit tollenPreisen und Torwandschießen erwarten hier die Jugendlichen. Bully,das Maskottchen ist natürlich auch mit am Start und kann es kaumerwarten die Besucher zu begrüßen und ein paar Faxen zu machen.ALBA BERLIN und das YOU Summer Festival suchen die "YOUSportskanone". Seit Dezember letzten Jahres wird im Wettbewerb um denTitel der sportlichsten Schule gewetteifert. Das Finale findet am 24.Mai 2019 auf dem Berliner Messegelände im Rahmen des YOU SummerFestivals statt.Die Abteilung Lacrosse des Sportclubs Charlottenburg e.V. bringtinteressierten diese außergewöhnliche Ballsportart der UreinwohnerCanadas bei. Grob kann man sich Lacrosse wie Eishockey vorstellen.Jedoch schlägt man den Ball nicht, sondern wirft ihn mit seinemSchläger. Genau das kann am Stand direkt einmal ausprobiert werden!Footvolley (= Beachvolleyball mit Fuß, Brust, Schulter und Kopf)ist brasilianischer Nationalsport. Der Berliner Verein FootvolleyGermany stellt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen denaktuellen Deutschen Meister und freut sich jungen Leuten dieGrundlagen des Sports beizubringen.Das Hood Training® Konzept beinhaltet zwei Hauptkomponenten: Sportund Bildung. Die universelle Sprache des Sports wird genutzt, um neuePerspektiven zu schaffen. Alltagsprobleme treten in den Hintergrund,Frust wird abgebaut und Aggressionen werden in Willenskraftumgewandelt. Interessierte können hier an verschiedenen Workshopsteilnehmen und aktiv werden.Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, auf Instagramund Twitter.Pressekontakt:Christina ThomasJunior PR ManagerT: (030) 3038-2342christina.thomas@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell