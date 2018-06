YOU Summer Festival: Im Future's Space fit für die Zukunft werden (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Berlin (ots) -Umfangreiches Informationsprogramm rund um Bildung und Karriere inHalle 20 - mehr als 40 Ausbildungsbetriebe präsentieren sich aufEuropas größtem Jugendevent - Organisationen und Vereine klären aufund werben um gesellschaftliches EngagementDie berufliche Zukunft planen und den Traumjob auf dem YOU SummerFestival finden: Auf Europas größtem Jugendevent können sichJugendliche im Future's Space vom 22. bis 24. Juni umfassend überBerufs- und Ausbildungsthemen informieren sowie ihre beruflichenStärken entdecken. Das Future's Space präsentiert sich mit vielenMitmach-Angeboten in Halle 20. Dort finden Jugendliche alle wichtigenTipps für einen erfolgreichen Start in den Job. Egal ob Gesprächeoder Workshops zur Berufs- oder Studienberatung, Auslandsaufenthalteoder Praktika: Alle Besucher können sich auf spannende Infos von über40 Arbeitgebern aus ganz Deutschland freuen. Sie helfen beiEntscheidungen, wie der Wahl des passenden Ausbildungsberufs oder desrichtigen Studienganges oder geben Unterstützung beim Verwirklichender eigenen Zukunftspläne. Auch Organisationen, Verbände undInstitutionen, die sich sozial engagieren, wie humanitäreEinrichtungen, Tierschutzorganisationen, Lebenshilfegruppen,Bildungs- und Arbeitsinstitutionen und Sozialeinrichtungen,präsentieren sich dieses Jahr auf dem Berliner Messegelände.Alles zur Orientierung und Planung für Ausbildung und JobDeichmann zeigt nicht nur die neuesten Schuhtrends, sondern auchalles was es über Europas größten Schuhhändler als zukünftigenArbeitgeber zu wissen gibt. Und ganz nebenbei kann man sich noch voneinem Cartoonisten zeichnen lassen.Wer sich für eine Ausbildung im Mode- oder Grafikbereichinteressiert, ist beim mediencollege berlin genau richtig.Graffiti-Kunst trifft auf Virtual Reality: Bei Invisible Room erlebendie Besucher eine Virtual-Reality-Installation zusammen mit derKünstler-Gang des Berlin Art Bang e.V. und erhalten Einblicke in dasBerufsfeld Game und Experience Design.Politik- und Medieninteressierte kommen im jup!-Mediengarten aufihre Kosten. Dort können sie der jup!-Jugendredaktion & Alex Berlinüber die Schulter schauen, spannende Talkrunden mit Politikernverfolgen und selbst zu Wort kommen.Das weltweit erste Museum der KöRPERWELTEN ermöglicht auf dem YOUSummer Festival faszinierende Einblicke in das Wunderwerk Mensch undsensibilisiert für einen achtsamen Umgang mit dem Körper. Wieschädlich Rauchen ist, wird an einem Raucherlungen-Plastinat vor Ortdemonstriert. Außerdem können sich Besucher am Glücksrad versuchenund mit etwas Glück Preise gewinnen. Wer noch keinen Plan für dieSommerferien hat, meldet sich zur DR. JUNIOR-Kinder-Akademie an. Dortbekommen neugierige Junior-Doktoren die Chance, in speziellenThemenführungen mehr über die faszinierenden Fähigkeiten undZusammenhänge des menschlichen Körpers zu lernen.Polizeischüler zeigen Inhalte aus ihrem praktischenAusbildungsalltag bei der Polizei: Fesseltraining, Festnahmeübungenund die Überprüfung von Verdächtigen inklusive. Die Bundeswehr willdieses Jahr hoch hinaus: Wie verletzte Personen aus bis zu 200 MeterHöhe gerettet werden, demonstriert Deutschlands größter Arbeitgebermit dem 5 Meter hohen Höhenrettungsturm. Mit Unterstützung derSanitäter, können sich Besucher außerdem im Rettungszelt an Puppen imSpritzen geben oder Wiederbeleben üben.Welche vielfältigen Möglichkeiten das duale Berufsbildungssystembereithält, erfahren Jugendliche beim Stand "Du + Deine Ausbildung =Praktisch unschlagbar!". Die Kampagne vom Bundesministerium fürBildung und Forschung (BMBF) hat das Ziel, mehr Jugendliche und jungeErwachsene für eine duale Berufsausbildung zu begeistern. Im Rahmeneiner großangelegten bundesweiten Infotour bringen erfahrene Beraterjungen Menschen die Chancen der beruflichen Bildung näher undbeantworten Fragen direkt vor Ort. Online können sich Interessierteauf der Kampagnen-Webseite www.praktisch-unschlagbar.de schon jetztumfassend über das Thema Berufswahl und Ausbildung informieren.Beim ADAC bekommen Besucher eine kostenlose Young GenerationMitgliedschaft sowie ein Fahrsicherheitstraining geschenkt. Grenzenaustesten mit der Rauschbrille ist ebenfalls möglich und spätestensdann wird jedem klar, warum Fahren unter Drogen oder Alkohol garnicht cool ist.Schockgefrostete Rosen zertrümmern, virtuelle Kugeln schieben,einen personal Cupcake gestalten und sich am Ende die Frage stellen,ob der Schmuck wirklich echt ist. Was das alles mit Berufsausbildungzu tun hat, erfahren Neugierige beim Lette Verein Berlin. Der Vereinversteht sich als Ausbildungsstätte für Berufe, die jungen Menscheneine solide Lebensbasis ermöglichen.Soziales und gesellschaftliches Engagement im Future's SpacePETA ZWEI garantiert Gänsehaut am Stand: Die interaktive VirtualReality Experience "Eye to Eye" nimmt die Besucher mit auf eineemotionale und intensive Reise rund um das Thema Tierrechte. Eye toEye ist der weltweit erste virtuelle Dialog zwischen Mensch und Tier.Traurige Wahrheit: Mehr als eintausend junge Menschen nehmen sichpro Jahr in Deutschland das Leben. Der KreativWettbewerb der StiftungTelefonseelsorge Berlin "Suizid ist nicht die Lösung!" macht genaudas zum Thema. Der Wettbewerb ist ein Präventionsprojekt, bei demsich Jugendliche gestalterisch mit dem schwierigen Thema Jugend undSuizid auseinandersetzen. Die beste Idee wird mit 1.000 Europrämiert.Am Infopoint des Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburge.V. und pro familia e.V. Berlin werden alle Fragen rund um dieThemen Liebe, Sexualität und Gesundheit kompetent und durchMitmach-Aktionen spielerisch beantwortet.Wie es sich anfühlt, blind zu sein, können neugierige Besucher imErlebnismobil der Christoffel-Blindenmission (CBM) selbstherausfinden und gleichzeitig die eigenen Sinne testen.Wer einen Beruf mit Zukunft sucht, ist in der Pflege richtig undkann sich beim KATHARINENHOF bewerben. Besucher können Berufe in derPflege spielerisch in der "Ausbildungspantomime" darstellen underraten. Bei der Aktion winken Preise, die jeweils täglich amWochenende zur vollen Stunde zwischen 11 und 17 Uhr verliehen werden.Eine ausführliche Liste aller Aussteller und Brands des YOU SummerFestivals ist online hier verfügbar: www.you.de/YOU/Brands/.Das YOU Summer Festival verspricht neben Bildung und Sozialem auchanderen Spaß: Ein gigantischer Action Pool im Sommergarten und dieSummer Stage sorgen für eine coole Atmosphäre. Angesagte Online- undMusikstars, eine Vielzahl an Sportangeboten und alles rund um Beauty,Lifestyle und Trends garantieren ein Wochenende voller guter Laune.Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, aufwww.instagram.com/you.berlin und www.twitter.com/YOUberlin.Über das YOU Summer FestivalDas YOU Summer Festival findet vom 22. bis 24. Juni 2018 auf demBerliner Messegelände statt. In diesem Jahr erleben Youngsters aufEuropas größtem Jugendevent Festivalfeeling pur. Bereits zum 20. Mal
ist es das Event für Creator, Influencer & Brands und gliedert sich
in drei Bereiche: Festival, Karriere und Markenplattform für
Lifestyle, Sport und Fashion. Teenies können neben einem 1.000 qm
großen Action Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum
Mitmachen, außerdem die coolsten Brands erleben, innovative
Sportarten testen, die neuesten Trends entdecken und ihre Zukunft
planen. Veranstalter ist die Messe Berlin.