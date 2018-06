Die YOU Squad ist zurück! (FOTO)

Berlin (ots) -YOU Squad 2018: Annika Sofie, Joyatheresa, KekseTV, Justin Princeund Mone@Supergirl - kreative Challenges mit Besuchern undAusstellern - YOU Carpet und Meet & Greet mit Fans am 23. JuniNach der gelungenen Premiere im letzten Jahr begleitet die YOUSquad auch in diesem Jahr wieder das YOU Summer Festival. Die YOUSquad ist ein Team aus fünf einflussreichen Online-Stars aus denBereichen Musik, Fashion, Sport und Comedy, bekannt von Instagram,Musical.ly und YouTube. Mit dabei sind in diesem Jahr Annika Sofie,Joyatheresa, KekseTV, Justin Prince und Mone@Supergirl. Sie berichtenlive auf und vom YOU Summer Festival, das vom 22. bis 24. Juni 2018auf dem Berliner Messegelände stattfindet.Die Fünfer-Crew startet am Freitagnachmittag, 22. Juni mit einemJAM FM Takeover in das große YOU Summer Festival Wochenende: Ab 17Uhr übernimmt die YOU Squad für eine Stunde Moderation und Programmdes Berliner Radiosenders.Am Samstag, 23. Juni testet die YOU Squad Trends und Angebote derAussteller auf dem Festival, gibt Einblicke hinter die Kulissen desYOU Summer Festivals und trifft ihre Fans. Am Samstagvormittag bietetsich die erste Gelegenheit, die YOU Squad vor die Handy-Kamera zubekommen: Pünktlich um 10 Uhr starten die fünf auf dem YOU Carpet undbegrüßen die ersten Besucher des Tages persönlich. Im Anschluss habenalle Festival Besucher, auch ohne gesondertes Meet & Greet Ticket, um10.30 Uhr die Chance, die YOU Squad in der Meet & Greet Areapersönlich zu treffen. Handykameras sollten bereitgehalten werden,denn Selfies sind erwünscht. Im Anschluss freut sich die YOU Squadauf kreative Challenges mit Besuchern und Ausstellern, die ihnenkörperliches Geschick und Köpfchen abverlangen. Bei Nerf,Katharinenhof, Sprungraum, IZAIO, Go Cart, Jam FM und im Action Poolim Sommergarten bei der Pool-Challenge wird die YOU Squad sich insZeug legen und ihr Können unter Beweis stellen.Die Influencer der YOU Squad 2018 auf dem YOU Summer FestivalAnnika Sofie - Musik ist ihre Leidenschaft. Sie singt und tanztbereits seit frühester Kindheit. Erste Bühnenerfahrung sammelteAnnika Sofie bei kleinen Schulauftritten. 2016 stand sie dann auf dergroßen The Voice Kids Bühne. Heute begeistert sie mehr als 486.000Muser mit ihren Lip-Sync Videos auf Musical.ly und rund 125.000Follower bei Instagram. In diesem Jahr singt Annika Sofie denTrailersong der Super RTL Serie "Trolls".Bei Joyatheresa ist stets Vollgas und Action angesagt. Ob auf derKartbahn oder im Flugzeug einmal um die Welt zum nächstenFoodie-Hotspot, beim Schwimmen mit Rochen oder beim Shoppen in LosAngeles: Die leidenschaftliche Fashionista und Restaurant-Testerinlässt ihre 77.000 Follower bei Instagram und Musical.ly stets anihren Abenteuern teilhaben.KekseTV, bekannt durch seine Comedy-Videos auf YouTube undInstagram, sowie seine Musical.lys, überzeugt eine stetig wachsendeFangemeinde mit seiner herzlichen und authentischen Art. ErsteErfahrungen beim Film hat er 2015 unter anderem neben Otto Walkes undJenny Elvers für den Film "Kartoffelsalat" gesammelt. Heute folgenihm rund 175.000 Follower bei Instagram und mehr als 486.000 Muserbei Musical.ly. Sein YouTube Kanal zählt knapp 33.000 Abonnenten.Justin Prince begeistert nun seit mehr als zwei Jahre dieInternetwelt und ist einer der erfolgreichsten Newcomer beiMusical.ly. Ihm folgen 453.000 Muser auf Musical.ly und seinInstagram Accout zählt 201.000 Follower. Für seine Fashion, Technikund Lifestyle Postings lieben ihn seine Fans. Justin Prince warbereits 2017 Mitglied der YOU Squad.Mone@Supergirl ist die Fashion, Beauty und Lifestyle Expertin derYOU Squad 2018. Mit Pranks, Challenges und Vlogs unterhält sie ihreannährend 160.000 YouTube-Abonennten sowie über 90.000 Muser beiMusical.ly und mehr als 30.000 Instagram Follower.Fotos der einzelnen YOU Squad Online-Stars stehen Ihnen hier zumDownload zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass das Copyright beimjeweiligen Künstler liegt. Danke!Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, auf Instagramund Twitter.Über das YOU Summer FestivalDas YOU Summer Festival findet vom 22. bis 24. Juni 2018 auf demBerliner Messegelände statt. In diesem Jahr erleben Youngsters aufEuropas größtem Jugendevent Festivalfeeling pur. Bereits zum 20. Malist es das Event für Creator, Influencer & Brands und gliedert sichin drei Bereiche: Festival, Karriere und Markenplattform fürLifestyle, Sport und Fashion. Teenies können neben einem 1.000 qmgroßen Action Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zumMitmachen, außerdem die coolsten Brands erleben, innovativeSportarten testen, die neuesten Trends entdecken und ihre Zukunftplanen. Veranstalter ist die Messe Berlin.Pressekontakt:Julia WegenerPR ManagerinT: (030) 3038-2269j.wegener@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell