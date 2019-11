YOU Sportskanone: Ready - Set - Go! (FOTO)

Berlin (ots) -Schulsport in cool: YOU Sportskanone sucht sportlichste Schule Berlins 2020Das YOU Summer Festival und ALBA BERLIN rufen Berliner Schüler auf sich imfairen Wettkampf den Titel der sportlichsten Schule der Stadt zu erkämpfen. Deranspruchsvolle Wettbewerb bildet die Vielseitigkeit von Sport ab und fordertGeschicklichkeit, Orientierungssinn, Rhythmusgefühl, Schnelligkeit und Kraftgleichermaßen. Bei der Veranstaltung trifft Breitensport auf angesagteTrendsportarten mit dem Ziel, Schulsportunterricht frische Impulse zu geben undden Fairplay-Gedanken vom Sport in den Alltag zu tragen. Zu den Disziplinenzählen unter anderem Calisthenics, Spike Ball, Jokeiba, Flag-Football,Inklusionssport wie Rollstuhlbasketball, kinder+Sport Skills Challenge oder auchDodgeball.Der Ablauf der YOU SportskanoneIn den Vorrunden am 28. November 2019 und 23. April 2020 treten jeweils sechsSchulteams gegeneinander an. Die besten drei Teams aus den Vorrunden ziehen dannin das Finale auf dem YOU Summer Festival 2020 und kämpfen am 12. Juni 2020 umden Titel. Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassein Berlin.Das winkt dem Gewinner-TeamBei der YOU Sportskanone sind alle teilnehmenden Teams, die sich dem fairenWettkampf stellen, Gewinner. Jedes Team erhält Freikarten für das vom 12. bis14. Juni 2020 stattfindenden YOU Summer Festival. Die Plätze 1 bis 4 erhaltenzusätzlich einen Pokal für ihre Teamleistung und werden feierlich während derHalbzeitpause eines ALBA-Spiels in der Mercedes-Benz Arena geehrt. Im letztenJahr hat sich das Arndt-Gymnasium Dahlem bei der YOU Sportskanone durchgesetzt.Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, auf Instagram und Twitter.Weitere wichtige InformationenKinder unter sechs Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten habenfreien Eintritt und Youngsters ab 12 Jahren dürfen sich ohne Begleitung einesErziehungsberechtigten auf dem YOU Summer Festival aufhalten.Über das YOU Summer FestivalVom 12. bis 14. Juni 2020 verbindet das YOU Summer Festival in Berlin zum 22.Mal Festival-Feeling mit Lifestyle, Sport und Bildung. Unter dem Motto "DeinLeben. Deine Welt. Dein Event. NEVER STOP BEING YOU" treffen Jugendliche hierihre Social Media Idole live, probieren die neuesten Trendsportarten aus undkommen als Nachwuchskräfte in den Austausch mit potenziellen Arbeitgebern. DieJugendlichen erwartet mit der YOU Squad und der TubeTour die geballte Topriegean Social Media Stars live vor Ort. Neben all den Lifestyle, Beauty, Musik undSport Bereichen, hat das YOU Summer Festival auch sozial-gesellschaftlicheThemenschwerpunkte, die zusammen mit verschiedenen Ausstellern umgesetzt werden.Veranstalter ist die Messe BerlinPressekontakt:Messe BerlinChristina ThomasPR ManagerinT: +49 30 38 2342christina.thomas@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell