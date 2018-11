YOU Sportskanone: ALBA und die YOU suchen die sportlichste Schule der Stadt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Alba":

Berlin (ots) -Anmeldeschluss 30. November 2018 - Kooperation mitSenatsverwaltung für Jugend, Bildung und Familie - Finale amYOU-Freitag, 24. Mai 2019Mit dem neuen Schulsport-Wettbewerb "YOU Sportskanone" suchen ALBABERLIN und Europas größtes Jugendevent, YOU, die sportlichste Schuleder Hauptstadt. Der Mannschaftswettbewerb aus unterschiedlichenTrendsportarten richtet sich an alle Oberschulen und GymnasienBerlins. Die jeweils zwei besten Schulteams aus Schülerinnen undSchülern der neunten und zehnten Klasse ermitteln in zweiVorrundenveranstaltungen im Dezember 2018 und April 2019 dieFinalisten. Die großen Finalrunden werden am YOU-Freitag, 24. Mai2019, auf dem Berliner Messegelände ausgetragen. Unterstützt wird die"YOU Sportskanone" von der Senatsverwaltung für Jugend, Bildung undFamilie. Anmeldeschluss ist der 30. November 2018.Um als sportlichste Schule Berlins ausgezeichnet zu werden, sindbei den Schulteams Geschicklichkeit, Orientierung, Rhythmus,Schnelligkeit und Kraft gefragt: Die Mannschaften treten in vier bissechs verschiedenen Wettbewerben und Trendsportarten gegeneinanderan. Ball- und Staffelspiele sind dabei genauso Teil des Wettbewerbswie Flag-Football, eine Ballsportart, die aus dem American Footballentstanden ist; KanJam-Frisbee, eine Spielart, bei der man Frisbeesdirekt in eine Tonne ("Kan") wirft oder Street-Racket - das istTischtennis auf einem großen mit Kreide aufgezeichnetem Spielfeld.Auch Mölkky, ein Spiel, bei dem mit einem Wurfholz auf Zahlenkegelgeworfen wird, sowie NERF, die Dart-Blaster-Spiele der Firma Hasbro,stehen bei der "YOU Sportskanone" auf dem Programm.Henning Harnisch, Vizepräsident ALBA BERLIN: "Wir sind immer aufder Suche nach Möglichkeiten, den Sport in Schulen aufregender undattraktiver zu gestalten, um die Kinder und Jugendlichen langfristigan den Sport zu binden. Durch ein neues Schulsportformat suchen wirin einem attraktiven Sportwettkampf die sportlichste Schule Berlinsund geben allen die Möglichkeit, sich in Trendsportartenauszuprobieren."Daniel Barkowski, Projektleiter YOU: "Sport ist für dieEntwicklung von Kindern und Jugendlichen ganz entscheidend. Gerade inder heutigen Zeit, in der Schüler immer mehr Zeit vor dem Computer,Handy oder der Konsole verbringen, bringt die Initiative der "YOUSportskanone" einen wichtigen Ausgleich mit nachhaltiger Wirkung. Wirfreuen uns als Messe Berlin dazu beitragen zu können, Schülern Spaßan sportlicher Bewegung zu vermitteln."Alle Informationen zur YOU Sportskanone gibt es unter:www.albaberlin.de/sportskanoneMehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, aufwww.instagram.com/you.berlin und www.twitter.com/YOUberlin.Über das YOU Summer FestivalDas YOU Summer Festival findet vom 24. bis 26. Mai 2019 auf demBerliner Messegelände statt. Youngsters erleben auf Europas größtemJugendevent Festivalfeeling pur. Bereits zum 21. Mal ist es das Eventfür Creator, Influencer & Brands und gliedert sich in drei Bereiche:Festival, Karriere und Markenplattform für Lifestyle, Sport undFashion. Teenies können neben einem 1.000 qm großen Action Pool imSommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen, außerdem diecoolsten Brands erleben, innovative Sportarten testen, die neuestenTrends entdecken und ihre Zukunft planen. Veranstalter ist die MesseBerlin.Pressekontakt:Julia SonnemannPR ManagerT: (030) 3038-2269sonnemann@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell