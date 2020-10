YOFC stellt bei China International Information and Communications Exhibition 2020 aus

Beijing (ots/PRNewswire) - Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company ("YOFC" oder "das Unternehmen") (601869.SH, 06869.HK), ein weltweit führender Anbieter optischer Fasern und Kabel, nahm an der China International Information and Communications Exhibition (PT Expo) 2020 teil, die vom Chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnik organisiert wurde, und stellte dort sein Produktsortiment und seine Lösungen zur Stärkung der Bereitstellung von 5G-Internet sowie neueste und intelligente Anwendungen für die Zukunft vor.Am Stand von YOFC stand die Space Division Multiplexing(SDM)-Lösung (Raummultiplexverfahren) für Rechenzentren der nächsten Generation im Mittelpunkt. Die Lösung wurde auf Grundlage einer neuen Multicore-Fasertechnologie erstellt, die für Systeme ab 800 GB geeignet ist, und geht somit auf den dringenden Bedarf von Rechenzentren nach größerer Kapazität, längerer Fernübertragung, Verbindungen mit hoher Dichte und niedrigem Energieverbrauch ein. Auch die neuesten Entwicklungen im Bereich der optischen Kommunikation und Werkstoffe wurden beleuchtet.Neue Produkte und Lösungen helfen, neue Infrastruktur zu entwickeln, betrieben von Informationsnetzwerken der nächsten Generation und 5GDurch die solide Branchenexpertise von YOFC und die mehr als 30-jährige Erkundung von IKT konnte das Unternehmen eine Produkt- und Lösungs-Roadmap ausarbeiten, welche die Entwicklung einer neuen Art von Infrastruktur unterstützt - ermöglicht durch Informationsnetzwerke der nächsten Generation. Vor dem Hintergrund einer bevorstehenden globalen Einführung von 5G hat YOFC Innovationen vorgestellt, die fünf Hauptkategorien umfassen, um die drängendsten Infrastruktur-Anforderungen im 5G-Zeitalter zu bewältigen: 5G-Serienprodukte und -lösungen, Stromnetz-Kommunikation, Industrielles Internet, große Rechenzentren und Schienentransport.Der Aufbau eines robusten 5G-Ökosystems erfordert neue Faser-, Kabel- und optische Module mit herausragender Qualität und hoher Effizienz. YOFC hat Lösungen für unterschiedliche intelligente Anwendungen entwickelt, die dabei helfen, einen Übergang zu 5G und dem Internet von Allem zu beschleunigen. Im Rahmen des Produktsortiments und der Lösungen für 5G-Einrichtungen zeigte YOFC die MWDM-Fronthaul-Lösung, eine Kabellösung für Carrier-Netzwerke und optische Transceiver für 5G.Für die Herausforderungen der anspruchsvollen und komplexen Netzwerke für Stromtransport mit Ultrahochspannung (UHV) präsentierte YOFC seine neuesten Produkte, die für ein saubereres, sichereres und effizienteres modernes Energiesystem konzipiert wurden. Zu diesen Angeboten gehört die G.654.E-Faser, die eine sehr niedrige Dämpfung mit einem großen Wirkungsbereich, OPGW-Kabel mit vielen Fasern und ein Überwachungssystem für Vereisung bietet.Grün, flexibel, schnell und intelligent - dies sind einige der wichtigsten Eigenschaften, mit denen sich die Zukunft der großen Rechenzentren beschreiben lässt. YOFC hat integrierte Kabellösungen für Rechenzentren entwickelt, die eine hohe Dichte, hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit bieten. Produkte wie optische Transceiver und universelle Schränke, die neueste Computing-integrierte Infrastruktur verwenden, erreichen eine effektivere Konnektivität und zuverlässige Sicherheit für Netzwerkübertragungen und Informationsverarbeitung für Rechenzentren.Für den Schienentransport hat YOFC seine Stärken im Bereich der Kabelherstellung genutzt, um zahlreiche Technologien für urbanen Schienenverkehr zu entwickeln, die eine vollständige Bandbreite mit großer Abdeckung und niedriger Dämpfung erzielen, einschließlich eines Schlitzkabels für breitbandigen 5G-Strahlungsmodus, eines verteilten Temperatursystems und eines verteilten Schwingungsüberwachungssystems. Diese Technologien passen sich dem Bedarf der städtischen Schienensysteme für die Kommunikation an und fördern die Anwendung digitaler Technologien im urbanen Schienentransport.Lösungen für Smart Ocean und Smart HomeDas Angebot von YOFC umfasst vielfältige Produkte und Lösungen für intelligenten Tourismus, intelligente Gemeinschaften und intelligente Bildung, die eine Vielzahl an intelligenten Dienstleistungen bieten. Dabei legt YOFC seinen Schwerpunkt auf volloptische F5G-Netzwerke und die Transformation des Prinzips "Glasfaser bis in die Wohnung" (FTTH) zu "Glasfaser überall", indem die Anwendung optischer Technologie auf alle Serviceszenarien ausgeweitet wird. Bei der Ausstellung präsentierte YOFC seine Schlüsseltechnologien für Smart Ocean und Smart Home.- Lösungen für Smart Ocean: YOFC stellte optische Unterwasserkabel vor, die in unterschiedlichen transozeanischen Kommunikationssystemen - sowohl in der Tiefsee als auch in flachen Gebieten - eingesetzt werden können. Die Lösung umfasst auch (fotoelektrische) Seekabel für die Übertragung von Wechselstrom bzw. Gleichstrom.- Lösungen für Smart Home: einschließlich der speziellen eigenen BendRobust(TM) biegesteifen Faser von YOFC und eines selbst entwickelten hocheffizienten Chips für fotoelektrische Umwandlung, wodurch in verschiedenen komplexen Umgebungen eine hohe Leistung und Stabilität aufrechterhalten werden können. Da die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) weiterhin das Leben der Menschen revolutioniert, setzt YOFC sein Engagement für die Kernmission der Erstellung einer intelligenten Verbindung fort, um ein besseres Leben zu ermöglichen, und weltweit Kunden mit innovationsorientierten, leistungsstarken und qualitativ hochwertigen Produkten zu versorgen und sich mit globalen Partnern zusammenzutun, um eine bessere Zukunft zu schaffen.Ähnliche Beiträge:HongKong: (https://en.prnasia.com/ticker/HongKong+6869.shtml)06869 (https://en.prnasia.com/ticker/HongKong+6869.shtml)Shanghai: (https://en.prnasia.com/ticker/Shanghai+601869.shtml)601869 (https://en.prnasia.com/ticker/Shanghai+601869.shtml) Weiterführende Links:https://en.yofc.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1316092/1.jpgPressekontakt:Herr Xiao ChangBrand Marketing Director+86-27-6556-1001Mobil: +86-139-9553-4373xiaochang@yofc.comOriginal-Content von: YOFC, übermittelt durch news aktuell