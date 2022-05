YOC Brockhaus – einer schafft die 15,00 EUR plus Angebotserweiterung, der andere liefert gerade noch pünktlich.

Weitere Suchergebnisse zu "YOC":

YOC über15,00 EUR gestern gehandelt und bei Brockhaus lieferte man „punktgenau“ die Bilanzen bis Gestern 0:00 Uhr ab. Und bei YOC liefert man heute „Futter“ für weitere Kurssteigerungen.

Angefangen mit YOC AG (ISIN: DE0005932735)’s Meldung von Heute: Der Entwickler von VIS.X(R) – der skalierbaren Technologieplattform für High-Impact Werbeformate – wird aufgrund der hohen Nachfrage seiner Publisher-Partner und Werbetreibenden seine Werbetechnologie nun auch für Desktop-Formate im stationären Internet zur Verfügung stellen. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich das Desktop-Inventar in diesem und in den kommenden Jahren zu einem der wichtigsten Wachstumstreiber für die Handelsaktivitäten der VIS.X(R)-Plattform entwickeln wird.

„Wir freuen uns sehr, unser Know-how und unsere strategische Positionierung sowohl bestehenden als auch neuen Kunden in allen unseren Märkten zur Verfügung stellen zu können. Die Marktakzeptanz und die Wachstumsraten beweisen, dass die VIS.X(R)-Plattform problemlos für neue Inventarquellen erweitert werden kann und dass hochwirksame Werbeformate beliebter denn je sind – nicht nur auf mobilen Geräten, sondern auch auf traditionellen Desktop-Geräten. Wir werden im Laufe des Jahres neue Produkte auf den Markt bringen und mit der Integration neuer Publisher in unsere Plattform weiter an Dynamik gewinnen“, kommentiert Evgenij Tovba, Chief Technology Officer (CTO).

Die Erweiterung der Plattform soll die nächste Wachstumsphase des Unternehmens einleiten und soll helfen VIS.X(R) als „die“ Technologieplattform für wirkungsvolle Werbung auf mobilem und Desktop-Inventar. Internationale Werbekunden aus verschiedenen Branchen wie Mercedes-Benz, Asus, Bacardi, H&M, Samsung, American Express, Sky Group und andere haben bereits von den erhöhten Branding-KPIs des neuen Angebots profitiert. Der Zugriff auf das neue Inventar und die YOC High-Impact Werbeformate sollen allen Käufern/Kunden über Handelspartner wie The Trade Desk, Xandr, Adform, Google und andere zur Verfügung gestellt werden.

Während Gestern YOC die 15,00er Kurs-Marke überwand, lieferte Brockhaus um 23:57 Uhr die erwarteten Zahlen

Brockhaus Technologies AG (ISIN: DE000A2GSU42) hat im Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse von 66,5 Mio. EURund ein bereinigtes EBITDA von 21,8 Mio EUR erzielt. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 32,8% und übertrifft somit die Umsatzprognose von 62 Mio EUR und die erwartete bereinigte EBITDA-Marge von über 23,8% deutlich.

Aus pro-forma Sicht, als wären die Akquisitionen der Bikeleasing und der kvm-tec bereits per 1. Januar 2021 erfolgt, erzielte Brockhaus Technologies Umsatzerlöse von 126,5 Mio. EUR(+145,3% ggü. Vorjahr), ein bereinigtes EBITDA von 48,2 Mio EUR (+292,7% ggü. Vorjahr) und eine entsprechende EBITDA-Marge von 38,1% (23,8% im Vorjahr). Damit hat sich die Gruppe nicht nur umsatzseitig mehr als verdoppelt und das EBITDA nahezu vervierfacht, sondern auch die pro-forma Prognose mit Umsatzerlösen von 125 – 135 Mio EUR getroffen und das erwartete bereinigte EBITDA von 42 – 46 Mio EUR deutlich übertroffen. so scheinen die Erlöse aus dem Börsengang „gut investiert“.

„Wir haben bereits 18 Monate nach unserem Börsengang im Juli 2020 unsere mittelfristigen Wachstumsziele erreicht – und zwar doppelt so schnell wie noch während des IPO geplant und trotz andauernder COVID-19-Pandemie„, so Marco Brockhaus, CEO und Gründer von Brockhaus Technologies.

Ausblick der Brockhaus ist weiterhin auf Wachstum ausgerichtet – bisher drei Beteiligungen mit Perspektive im Portfolio

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Brockhaus Technologies Umsatzerlöse zwischen 140 – 150 Mio EUR bei einer weiterhin hohen bereinigten EBITDA-Marge von 35%.

Mit Blick auf das anorganische Wachstum durch weitere Akquisitionen ist CEO Marco Brockhaus zuversichtlich: „Wir möchten selektiv weiterwachsen. Daran arbeiten wir mit Nachdruck, klarem Kopf und mit festen Grundsätzen, indem wir unserer Strategie und unseren hohen Erwartungen an diese Unternehmen treu bleiben. Nach eineinhalb Jahren an der Börse sind wir mit drei Töchtern sehr solide aufgestellt. Langfristiges Ziel ist es, mit dem organischen Cashflow unserer Töchter neue Akquisitionen zu finanzieren. So vermeiden wir eine aus Kapitalerhöhungen resultierende Verwässerung. Unsere Interessen sind hier gleichlaufend mit denen unserer Aktionäre, da wir als Brockhaus Technologies Team nach wie vor die größte Aktionärsgruppe darstellen.“

YOC und Brockhaus sind zwei Smallcaps, die durchaus einen zweiten Blick „wert sind". Spannende Technologiewerte, deren Entwicklungsmöglcihkeiten vielversprechend erscheinen.