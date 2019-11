YLZ Information: Kann die was?

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie YLZ Information am 03.11.2019, 01:00 Uhr, mit dem Kurs von 8.89 CNY. Die Aktie der YLZ Information wird dem Segment "Anwendungssoftware" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir YLZ Information einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob YLZ Information jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,06 Prozent und liegt damit 1,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 1,42). Die YLZ Information-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 111,99 ist die Aktie von YLZ Information auf Basis der heutigen Notierungen 34 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (83,7) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen YLZ Information. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.