YITU präsentiert Smart-City Lösungen auf UNIDO-Veranstaltung zur weltweiten Verbesserung der Lebensqualität in Städten

YITU Technology wurde auf der 3. "Bridgesfor Cities (Brücken für Städte) - Belt-and-Road Initiative:Entwicklung von Green Economies für Städte" in Wien vorgestellt, wodas Unternehmen seine fortschrittlichen Smart-City Lösungenpräsentierte, und vertrat damit als eines der führenden Unternehmeneine der Fallstädte: Schanghai.Die Veranstaltung "Bridges for Cities", die gemeinsam von derOrganisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung(UNIDO) und dem Finance Center for South-South Cooperation (FCSSC)ausgerichtet wurde, zielt darauf ab, konkrete Ergebnisse zu liefern,um die Durchführung nachhaltiger Projekte zur städtisch-industriellenEntwicklung in Städten innerhalb der Belt-and-Road Region und darüberhinaus zu erleichtern. Mehr als 188 Städte aus 88 Ländern nahmen ander Veranstaltung teil.In Wien informierte YITU über seine Erkenntnisse undVorgehensweisen der KI-Technologie in Bezug auf seine Rolle in derintelligenten Stadtentwicklung Schanghais und führte außerdem einAnwendungsbeispiel anhand der KI-gestützten Gesundheitsversorgung imRahmen von Schanghais Smart-City-Ausstellung vor. YITU intelligenteGesundheitslösungen werden derzeit von über 100 hochrangigenKrankenhäusern in China nahtlos in den klinischen Arbeitsablaufaufgenommen, wobei ein großes Potential für ein intelligentesGesundheitssystem der Zukunft sichtbar wird."KI spielt eine Schlüsselrolle in der Entwicklung der Errichtungvon Smart-Cities durch die Automatisierung wesentlicher Funktionenund durch die Unterstützung bei der Stadtplanung. Um ein solches Zielzu erreichen, tragen KI-Unternehmen eine große Verantwortung auf derSuche nach kommerziellen Einsatzmöglichkeiten für die Technologie, umso Städte intelligenter und lebenspraktischer für ihre Bewohner zumachen," sagte Fan Jingyan, Vizepräsident fürRegierungsangelegenheiten bei YITU Technology. "Über 30 Länder undRegionen konnten bereits von den hochmodernen KI-Technologien vonYITU profitieren und damit zur Schaffung einer besseren,intelligenteren und alltagsorientierteren Welt beitragen."Bernardo Calzadilla-Sarmiento, Direktor der Abteilung für Handel,Investitionen und Innovation bei UNIDO bemerkte dazu, es sei"beeindruckend zu sehen, wie stark die KI die menschlicheGesellschaft verändert. Wir freuen uns darauf mitzuerleben, wie YITUseine Erfahrungen an weitere Städte weltweit weitergibt."Schanghai ist eine der vier Städte, die ihre Lösungen zurStadtentwicklung bei der Veranstaltung präsentieren, die von derUNIDO besonders aufgrund ihres Anpassungspotentials an neueTechnologien für eine positive Veränderung ausgewählt worden waren.Diese Pionierstädte zeigten ihre Projekte, die aktuell durchgeführtwerden, und sprachen über Trends und Herausforderungen für zukünftigeSmart-Cities. Die Stadtplaner in Schanghai setzen auf intelligenteStadtentwicklung und intelligente Fertigung, um den globalen Ruf derStadt weiter zu stärken. Als eines der Unternehmen, die Schanghairepräsentierten, und als aktiver Teilhaber an der EntwicklungSchanghais zu einer intelligenten Stadt teilte YITU seine Erfahrungund erweiterte seine Zusammenarbeit mit Städten in der gesamtenBelt-and-Road Region und darüber hinaus.Im September haben YITU und UNIDO ITPO Shanghai (Büro fürInvestitions- und Technologieförderung der Organisation der VereintenNationen für industrielle Entwicklung) ein strategischesKooperationsabkommen zur KI-gestützten unterzeichnet. YITU setztesich von Anfang an für die Unterstützung weiterer Städte auf derganzen Welt durch seine führenden Technologien ein und strategischePartnerschaften mit internationalen Organisationen einschließlich derUNIDO beschleunigen diese Vision.Neben seiner engeren Zusammenarbeit mit der UNIDO ist YITU auchfür seine KI-Leistungen und seinen Wirkungsgrad bekannt, wodurch dasUnternehmen zu höheren und größeren internationalen Plattformenbeiträgt. Es zeigt nicht nur, dass sich technische Innovationinzwischen für die nachhaltige Entwicklung etabliert hat, sondernauch, dass chinesische Unternehmen zu einer bedeutenden und führendenKraft in der weltweiten nachhaltigen Entwicklung geworden sind.Informationen zu YITU TechnologyYITU Technology (YITU) ist ein Pionier für Forschung undInnovation im Bereich der angewendeten künstlichen Intelligenz (KI).Das Unternehmen bietet fortschrittliche KI-gestützteGeschäftslösungen zur Errichtung einer sichereren, besseren undgesunderen Welt. YITU verfügt über ein erstklassiges R&D-Team, dasdie industrielle Entwicklung vorantreibt, um umfassende Lösungen inden Bereichen Maschinelles Sehen, Sprachausgabe und Sprachverständniszu schaffen.