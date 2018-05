YIBAIFEN ist führende Kraft beim Social E-Commerce in China

Erfolgreichste Mitarbeiter werden belohntShenzhen, China (ots/PRNewswire) -Social E-Commerce als neues GeschäftsmodellSocial E-Commerce ist aus dem E-Commerce-Modell hervorgegangen. Esbasiert auf zwischenmenschlichen Beziehungsnetzen. Mithilfe vonSocial-Media-Plattformen wie WeChat, die beliebteste soziale App inChina, werden sozialen Interaktion und nutzergenerierte Inhalte zuVerkaufs- und Konsumzwecken genutzt. Man kann es als Integration vonE-Commerce und sozialen Medien betrachten.Als neues Geschäftsmodell befindet sich Social E-Commerce in Chinaauf Erfolgskurs. Nach und nach transformiert es die Art und Weise,wie neue Produkte konsumiert und beworben werden. 2017 waren 20Millionen Menschen im Social E-Commerce-Sektor beschäftigt. Seit 2015ist das mobile Social E-Commerce-Volumen auf über 100 Mrd. RMBangewachsen. Bis 2020 soll das Marktvolumen 370 Mrd. RMB erreichen.Yibaifen steht in der ersten ReiheYibaifen Group ist ein Gesundheitsunternehmen, das SocialE-Commerce zur Integration von F&E, Produktion und Vertriebverwendet. Yibaifen steht beim neuen Einzelhandelsmodell derchinesischen Gesundheitsbranche in der ersten Reihe. Gründer und CEOChen Hangzhou und sein Gründungsteam können auf langjährige Erfahrungin Internetsektor zurückblicken. Es ist ihr erklärtes Ziel, eineökologische und gesunde Lebensweise zu unterstützen und ihren Kundeneine effiziente und offene Plattform bereitzustellen.Durch ein fokussiertes Marketingmodell und eine ausgereifteWerbestrategie hat sich Social E-Commerce für Yibaifen ausgezahlt, umdas Einzelhandelsgeschäft rasant auszuweiten. Yibaifen beschäftigtmehr als 60.000 Mitarbeiter und betreibt 200Offline-Einzelhandelsgeschäfte. Produkte wie die PräbiotikaTiantianai und Xiaohuayang sind Verkaufsschlager in China, USA, VK,Mexiko und anderen internationalen Märkten.Leistungsprämien für Yibaifen-MitarbeiterYibaifen pflegt die Beziehungen mit seinen Vertriebshändlern undMitarbeitern. In den vergangenen 2 Jahren hat Yibaifen seineMitarbeiter durch Reisen auf die Insel Bali und nach Taiwan belohnt.Im Mai 2018 sind die erfolgreichsten Mitarbeiter auf eine neuntägigeIndividualreise nach Frankreich, Italien und in die Schweizeingeladen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/693375/tmp_cd071efde83c1f5cee3b7a1b32d9aa20_7872071cebee48e693f7e08851ed69db.jpgPressekontakt:Eddie Wang+86-185-7676-0286Original-Content von: YIBAIFEN Group, übermittelt durch news aktuell