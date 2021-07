Weitere Suchergebnisse zu "Tower":

Willich, Deutschland (ots/PRNewswire) - Yard Force ist eine Marke, die sich auf nachhaltige und schnelle Innovationen konzentriert, den Endverbrauchern ständig Erfahrungen bietet, die ihre Erwartungen übertreffen, und sich für eine umweltfreundlichere Zukunft engagiert. YARD FORCE setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit OBI fort und liefert das neue 60V-Akku-Gartensortiment, angetrieben vom "Innovation Tower", exklusiv bei OBI.Die Baureihe "MR60V" besteht aus Rasenmäher, 2-in-1 Freischneider/Grasschneider, Kettensäge, Heckenschere und Laubbläser. Alle Geräte sind mit dem fortschrittlichsten BMS (Batterie-Management-System), dem proaktiven Batterie-Kühlsystem und bürstenlosen Motoren ausgestattet, die für 20 % mehr Leistung, eine längere Lebensdauer und einen längeren Betrieb sorgen - ein Schritt, um benzinbetriebene Gartengeräte der Vergangenheit angehören zu lassen."Der neue YARD FORCE 60V repräsentiert die strahlende Zukunft des modernen Gartens: kraftvoll, stabil, emissionsfrei, smart und dennoch mit dem Gefühl der Verbundenheit", so Roland Menken, Geschäftsführer der MEROTEC GmbH, "und für alle, die sich eine grünere Welt, eine umweltfreundliche Zukunft und eine nachhaltige Entwicklung wünschen, ist die MR60V-Baureihe eine allumfassende Lösung."Der 60V Rasenmäher:Die 60V-Rasenmäher sind mit einem Akkupack ausgestattet.Die Adaptive Cutting(TM) Technology sorgt für die ultimative Schneidleistung. Der drehmomentstarke bürstenlose Motor bietet eine vergleichbare Leistung wie ein Benzinmotor. Die Rasenmäher können Flächen zwischen 600 und bis zu 900 m2 schneiden. Deckgrößen von 41 cm bis 51 cm - Schiebende und selbstfahrende Versionen - Schneiden, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf.Das Modell im OBI "Innovation Tower" ist der mittlere Bereich: 46 cm Schnittbreite, selbstfahrend, 750 m2 Schnittfläche.Die Rasenmäher können sogar vertikal gelagert werden.Der 60V Rasentrimmer & Freischneider :Der 60-V- Rasentrimmer & Freischneider ist mit einem 28-32 cm langen Schnittschutz, 3 Geschwindigkeitsstufen und einer geschätzten Laufzeit von maximal 45 Minuten ausgestattet.Der bürstenlose Heckmotor mit Getriebeantrieb bietet ein hohes Drehmoment, um jede Aufgabe zu bewältigen. Die geteilte Schaftkonstruktion sorgt für eine kompakte Aufbewahrung und die Option für weiteres Zubehör - Polheckenschere & Polsäge.Der 60V Laubbläser:Er kann bis zu 50 Minuten bei niedrigster Geschwindigkeit und 15 Minuten bei maximaler Geschwindigkeit mit einem Akkupack laufen. Der bürstenlose Motor gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad für eine lange Laufzeit.Ausgestattet mit einem Dual Cruiser-Geschwindigkeitshebel und 3 voreingestellten Blasgeschwindigkeiten mit zusätzlicher BoostX-Funktion.Er hat zwei verschiedene Frontrohre für allgemeines oder konzentriertes Blasen.Die 60V Heckenschere:Sie ist auf perfekte Balance ausgelegt, um Ermüdungserscheinungen zu minimieren, mit einer Laufzeit von bis zu 80 min.Ausgestattet mit 60 cm langen, dreischneidigen Lasermessern, wie sie nur bei professionellen Heckenscheren verwendet werden. Die 3 Geschwindigkeiten sorgen für einen präziseren Schnitt. Mit dem zusätzlichen Vorteil eines vorderen Griffs mit mehreren Schaltpositionen und einem schnell und einfach drehbaren hinteren Griff mit 5 Positionen. Auch mit einer Antiblockierfunktion ausgestattet.Die 60V Kettensäge:Die 60V-Kettensäge wurde kompakt und leicht konstruiert, um die Ermüdung des Kunden zu minimieren, und bietet die Schnittleistung einer Benzin-Kettensäge.Der Bürstenmotor bietet einen hohen Wirkungsgrad in Bezug auf Drehmoment und Leistung.Die Kettensäge ist mit einem Überlastungsschutz, einer akustischen und einer LED-Anzeige sowie einem schnellen und einfachen Kettenspannsystem ausgestattet. Die Kettensäge ist in der Lage, mit einer Ladung 30 Schnitte eines Stammes mit 20 cm Durchmesser durchzuführen.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1555300/60V_German_Annotations_3_Min_v4_Final_Cut.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1555299/image.jpgPressekontakt:Lin Yinlulinyinlu@sumec.com.cn+86-025-5863-8031Original-Content von: MEROTEC GmbH; Yard Force, übermittelt durch news aktuell