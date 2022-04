Xylem-Aktie: 20 Millionen Dollar Investition!

Entwicklung von Wasser- und Industrietechnologien fördern Das Wassertechnologieunternehmen Xylem Inc. (NYSE:XYL) hat in die Risikokapitalfonds Burnt Island Ventures und The Westly Group (Fonds III und IV) investiert, um die Entwicklung von Wasser- und Industrietechnologien zu fördern. Das Unternehmen stellte fest, dass die kombinierte 20-Millionen-Dollar-Investition in beide Fonds eine wichtige Komponente seines externen Innovationsprogramms, Xylem Innovation Labs, ist. Xylem's Position in… Hier weiterlesen