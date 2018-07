Xuzhou Weiwei Food & Beverage: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Für die Aktie Xuzhou Weiwei Food & Beverage aus dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shanghai am 24.07.2018 ein Kurs von 3,26 CNH geführt.Nach einem bewährten Schema haben wir Xuzhou Weiwei Food & Beverage auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Xuzhou Weiwei Food & Beverage wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Xuzhou Weiwei Food & Beverage auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

