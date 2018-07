Xunlei Aktie: Neues Speichersystem für Blockchain vorgestellt!

Mit einem neuen dezentralen Datensystem für Blockchain-Plattformen will Xunlei die Entwicklung der Blockchain weiter vorantreiben. Die neuen Technologien hören auf die Namen ThunderChain File System und ThunderChain Request for Comments. Features von bestehenden Systemen wie IPFS und Filecoin sollen mit neuen Tools zur Steigerung von Sicherheit und Flexibilität verbunden werden. In einer Stellungnahme teilte Xunlei-Geschäftsführer Lei Chen mit, man fühle sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.