Xuchang Yuandong Drive Shaft: Das gibt’s ja gar nicht!

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Xuchang Yuandong Drive Shaft per 07.04.2019, 10:18 Uhr bei 7,08 CNY. Xuchang Yuandong Drive Shaft zählt zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Wie Xuchang Yuandong Drive Shaft derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Xuchang Yuandong Drive Shaft-RSI ist mit einer Ausprägung von 13,58 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 37,3, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Xuchang Yuandong Drive Shaft liegt mit einem Wert von 13,71 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 77 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Automatische Komponenten" von 60,63. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Xuchang Yuandong Drive Shaft in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Xuchang Yuandong Drive Shaft haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Xuchang Yuandong Drive Shaft bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.