Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care S: Das wird spannend!

Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care S gehört zum Unternehmen DWS Investment S.A. (ETF). Der ETF lässt sich unter der ISIN: LU0292103222 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Das Gesamtvermögen von Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care S liegt bei 87.981.256,00 Euro. Tätig ist der ETF mittlerweile seit dem 26. Juni 2007. Aus Europa in Ausnahme von Euro kommen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung