Xtrackers Sicav – Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap Ucits: Was könnte passieren?

An der Börse London schloss die Xtrackers Sicav - Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap Ucits-Aktie am 17.10.2018 mit dem Kurs von 111,15 GBP.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Xtrackers Sicav - Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap Ucits. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Xtrackers Sicav - Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap Ucits ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Xtrackers Sicav - Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap Ucits-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,11, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 62,37, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Xtrackers Sicav - Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap Ucits-Aktie ein Durchschnitt von 217,31 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 111,15 GBP (-48,85 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 115,48 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,75 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Xtrackers Sicav - Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap Ucits ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Xtrackers Sicav - Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap Ucits erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.